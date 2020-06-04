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Савиных – о протестах в США: Это повод, который был использован против Трампа

04.06.2020 21:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Савиных – о протестах в США: Это повод, который был использован против Трампа

Протесты, вспыхнувшие в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушили полицейские во время задержания, носят политический характер. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных в эфире программы «Марков. Ничего личного».

«Социального здесь нет вообще. Это повод, который был использован Демократической партией в борьбе против Республиканской партии, в данном случае против Трампа. Полицейские ассоциируются с властью, власть – это Трамп. Трампу в очередной раз пытались навесить ярлык, так сказать, человека, ненавидящего негров, и попытались использовать для того, чтобы снизить его электоральный рейтинг», – считает Андрей Савиных.

Он также обратил внимание на то, что подобные случаи, когда полицейские убивали нарушителей закона при задержании, бывали и раньше, но такой масштабной реакции не вызывали. 

Кроме того, Савиных привел статистику, согласно которой  сотрудники правоохранительных органов США убивают до тысячи человек в год при задержании.

«В Америке сложилась достаточно специфическая полицейская культура. Полиция очень жестко всегда обращается с собственными гражданами. В принципе, полицейские убивают при задержании каждый год до тысячи человек. Из них больше половины – негры. Более того, эта статистика даже не из Департамента полиции, поскольку там получить ее официально невозможно. Эта статистика, которую скрупулезно в течение нескольких лет собирали журналисты Washington Post. Более того, в больше половины случаев вот этих применение оружия никогда не бывает оправданным. И, как правило, наказываются единицы», – добавил Савиных.

При этом он отметил, что сложившаяся в Америке ситуация – это не совсем политическая борьба.

«В данной ситуации элиты Соединенных Штатов Америки вошли в очень жесткое противостояние. Причем это борьба даже не на уничтожение (потому что лично друг с другом они находятся в хороших отношениях), это борьба за выживание. Почему? Потому что одна из групп в любом случае должна будет отойти от дел и будет разорена. Она сойдет с исторической арены. Другая, которая победит, начнет управлять Америкой в полном объеме», – пояснил Савиных.


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Протесты, вспыхнувшие в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушили полицейские во время задержания, носят политический характер. Такое...
 
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