ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В квартире матери Сергея Тихановского в Гомеле провели обыск

04.06.2020 21:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вечером 4 июня начался обыск в квартире 69-летней матери Сергея Тихановского в Гомеле.


Сергей Тихановский на пикете в Минске, 24 мая 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY


Об этом порталу TUT.by сообщила сама София Тихановская.

Женщина рассказала, что в двухкомнатную квартиру в Гомеле ее привезли после визита в Следственный комитет. Перед этим она почти сутки провела на даче, где прошли три обыска. 

Как сообщалось ранее, 3 и 4 июня на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски. После третьего обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов. 

Претендентка на президентский пост Светлана Тихановская (жена блогера) заявила, что этих денег никогда не видела.

Сам Сергей Тихановский находится в СИЗО №1 в Минске. Его задержали 29 мая в Гродно на избирательном пикете.
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 4 июня начался обыск в квартире 69-летней матери Сергея Тихановского в Гомеле.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бабарико ответил на претензии Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика