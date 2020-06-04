В квартире матери Сергея Тихановского в Гомеле провели обыск

Сергей Тихановский на пикете в Минске, 24 мая 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Об этом порталусообщила сама София Тихановская.

Женщина рассказала, что в двухкомнатную квартиру в Гомеле ее привезли после визита в Следственный комитет. Перед этим она почти сутки провела на даче, где прошли три обыска.





Как сообщалось ранее, 3 и 4 июня на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски. После третьего обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов.





Претендентка на президентский пост Светлана Тихановская (жена блогера) заявила, что этих денег никогда не видела.





Сам Сергей Тихановский находится в СИЗО №1 в Минске. Его задержали 29 мая в Гродно на избирательном пикете.



