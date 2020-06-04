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Бабарико ответил на претензии Лукашенко

04.06.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бабарико ответил на обвинения Лукашенко про деньги, полученные «мошенническим образом в Беларуси».

4 июня в бывших помещениях завода «Эвистор» состоялась встреча Виктора Бабарико с журналистами и членами своей инициативной группы.


Виктор Бабарико на встрече в Витебске
Фото Анастасия Вереск

Первый вопрос задал журналист «Витебского курьера news» Александр Корнышев:

Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнее заявление Александра Лукашенко, которое прозвучало следующим образом:

«Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания «ПриватЛизинг»? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?»

Вот что ответил Виктор Бабарико:

«Исходя из того, что моя фамилия не прозвучала, а Центральная избирательная комиссия сказала, что раз она не прозвучала, чего вы волнуетесь, я, конечно, мог бы не комментировать этот вопрос или этот такой вот посыл.

«Я знаю компанию «ПриватЛизинг». Компания «ПриватЛизинг» — давний клиент «Белгазпромбанка». В компанию «ПриватЛизинг» , если я не ошибаюсь, входят два или три бывших сотрудника «Белгазпромбанка». На этом историю я могу закончить.

А маленькое дополнение такое: меня всегда удивляет вот наше отношение. Мы знаем, что есть мошенник, жулик, шпион. Мы за ним так смотрим лет 10, 15, 20, давая возможность обманывать, не знаю, может, даже убивать, еще что-то, а потом раз, в нужный момент мы его и накрыли. Я всегда думаю: что же это за система такая? Которая позволяет много-много лет воровать, мошенничать, об этом знает власть… Слушайте, вообще-то это называется попустительство как минимум! А то и соучастие».
 
Теги: Витебск
 
 
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Бабарико ответил на обвинения Лукашенко про деньги, полученные «мошенническим образом в Беларуси».
 
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