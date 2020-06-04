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Граффити появятся на 10 объектах «Минскводоканала». В чём их особенность?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2020 году на 10 объектах «Минскводоканала» появятся красочные граффити, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ребята заранее подготовили разнообразные эскизы. Их особенность – лаконичность и простота. Рисунок наносится через трафарет, чтобы впоследствии его легче было обновлять. Уже закончена большая половина объектов. Тематика самая разнообразная.
Василий Ананич, заместитель директора по общим вопросам УП «Минскводоканал»:
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Новости Беларуси. В 2020 году на 10 объектах «Минскводоканала» появятся красочные граффити, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проект по украшению...
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