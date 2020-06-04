ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Граффити появятся на 10 объектах «Минскводоканала». В чём их особенность?

04.06.2020 22:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2020 году на 10 объектах «Минскводоканала» появятся красочные граффити, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Граффити появятся на 10 объектах «Минскводоканала». В чём их особенность?


Проект по украшению объектов начали еще пару лет назад. Отзывы от жителей пока только хорошие. В 2020 году роспись стен поручили художникам архитектурно-строительного колледжа.

Граффити появятся на 10 объектах «Минскводоканала». В чём их особенность?

Ребята заранее подготовили разнообразные эскизы. Их особенность – лаконичность и простота. Рисунок наносится через трафарет, чтобы впоследствии его легче было обновлять. Уже закончена большая половина объектов. Тематика самая разнообразная.

Граффити появятся на 10 объектах «Минскводоканала». В чём их особенность?

Василий Ананич, заместитель директора по общим вопросам УП «Минскводоканал»:
В городе это урбанистическое направление рисунка, то есть это изображения домов, каких-либо фонарей и всего, что связано с городской жизнью. Если это находится где-то в лесных массивах либо в парковых зонах. Стараемся, чтобы это были элементы природы.

Люди в материале: Василий Ананич

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В 2020 году на 10 объектах «Минскводоканала» появятся красочные граффити, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проект по украшению...
 
Новости дня
Новости разные
 
В квартире матери Сергея Тихановского в Гомеле провели обыск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика