ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Савиных рассказал, какие уроки нужно извлечь Беларуси из протестов в США

04.06.2020 21:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Савиных рассказал, какие уроки нужно извлечь Беларуси из протестов в США

Какие уроки нужно извлечь белорусам из протестов в США, рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных в эфире программы «Марков. Ничего личного». 

Как рассказал парламентарий, американский сценарий можно устроить в любой стране мира, что показал опыт «цветных революций».

«Законы человеческой психики, законы толпы одинаковы во всем мире. И если это успешно используется в Соединенных Штатах Америки, значит это можно повторить где угодно. Собственно говоря, опыт «цветных революций», которые организовывались, по большому счету, американскими фондами, на их деньги, это хорошо доказывает», – отметил депутат.

По словам Савиных, главное, что поможет противостоять подобному сценарию – это консолидация общества, иначе следует ожидать негативного развития событий.

«Конечно же, нам надо извлекать из этого уроки, но надо действовать умно. Здесь нужно, мне кажется, самое хорошее противодействие – это консолидация общества. Это выработка своих собственных ценностей, это формирование согласия в обществе относительно того, ради чего мы живем, как мы живем, что в нашем обществе дозволено и что не дозволено. Но нарушения закона, естественно, должны пресекаться достаточно твердо и решительно. И все, в общем-то, должны это знать, потому что в противном случае мы пойдем по достаточно негативному сценарию», – заключил Савиных.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие уроки нужно извлечь белорусам из протестов в США, рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нового председателя Совета Министров представили коллективу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика