Савиных рассказал, какие уроки нужно извлечь Беларуси из протестов в США

Источник материала: ОНТ

Какие уроки нужно извлечь белорусам из протестов в США, рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных в эфире программы «Марков. Ничего личного».

Как рассказал парламентарий, американский сценарий можно устроить в любой стране мира, что показал опыт «цветных революций».

«Законы человеческой психики, законы толпы одинаковы во всем мире. И если это успешно используется в Соединенных Штатах Америки, значит это можно повторить где угодно. Собственно говоря, опыт «цветных революций», которые организовывались, по большому счету, американскими фондами, на их деньги, это хорошо доказывает», – отметил депутат.

По словам Савиных, главное, что поможет противостоять подобному сценарию – это консолидация общества, иначе следует ожидать негативного развития событий.

«Конечно же, нам надо извлекать из этого уроки, но надо действовать умно. Здесь нужно, мне кажется, самое хорошее противодействие – это консолидация общества. Это выработка своих собственных ценностей, это формирование согласия в обществе относительно того, ради чего мы живем, как мы живем, что в нашем обществе дозволено и что не дозволено. Но нарушения закона, естественно, должны пресекаться достаточно твердо и решительно. И все, в общем-то, должны это знать, потому что в противном случае мы пойдем по достаточно негативному сценарию», – заключил Савиных.





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