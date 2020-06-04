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Минск примет VII Форум регионов Беларуси и России в 2020 году

04.06.2020 22:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минск примет VII Форум регионов Беларуси и России в 2020 году

VII Форум регионов Беларуси и России пройдет в сентябре в Минске и Минской области и соберет около пятисот человек. Сегодня прошло заседание белорусской части оргкомитета.  

По традиции, на форуме встречаются парламентарии, губернаторы, представители бизнеса. На полях проводятся заседания секций по сельскому хозяйству, строительству, промышленности. А итогом становятся подписание соглашений и контрактов. Особенность предстоящей встречи – в её теме: наша общая Победа в Великой Отечественной войне.

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Теги: Минск
 
 
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VII Форум регионов Беларуси и России пройдет в сентябре в Минске и Минской области и соберет около пятисот человек. Сегодня прошло заседание белорусской части...
 
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