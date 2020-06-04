30 лет со дня закладки первого камня Храма-памятника в честь Всех Святых: как возводилась святыня и чем она уникальна?

Источник материала: ОНТ

Память о героях – это то, что нас объединяет. Людей, страны, континенты. И в Беларуси есть много мест, где увековечена и память, и наша благодарность. Одно из таких – Храм-памятник в честь всех святых. 4 июня 1991 года освятили его закладной камень. С тех пор прошло почти 30 лет, и за это время в столице появилась настоящая архитектурная жемчужина.

1991 год. 4 июня. В Беларусь свой первый визит совершает Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. О тех событиях сегодня напоминают фото. А это уже 1996 год. Здесь, при участии Президента Беларуси, заложили капсулу с посланием к потомкам. Внешний вид и внутреннее убранство храма, с самого начала строительства святыни за воплощением проекта в жизнь стояли убеждения архитектора Льва Погорелова и настоятеля – протоиерея Федора Повного.

Строительство храма, который авторы называют симфонией неба и земли, затянулось почти на 20 лет. Обновлялся проект, менялись технологии создания отдельных сооружений, нерушимой оставалась идея. Место призвано дать каждому понять и осмыслить историю родной земли.

Осенью 2006 года здесь освятили деревянный Троицкий храм, в этот же день на звоннице возвысились три колокола. Спустя почти два месяца на храме установили главный купол. А спустя два года, в свой последний визит в Беларусь, Святейший Патриарх Алексий II утвердил название святыни – Храм–памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. 2 июля 2010 года в крипте зажгли негасимую лампаду. В 2015 году здесь уже молились за Беларусь.

Фёдор Повный, настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых: «Крипта даёт возможность ощутить не только масштаб трагедий, которые происходили на нашей земле, но и героизм и подвиг тех людей, тех славных героев-предков, которые жили на нашей земле. И благодаря которым сегодня счастливы мы».

Война 1812 года, Первая мировая, Великая отечественная. В крипте не только земля с мест захоронений или сражений. Здесь память и ушедших в мирное время: на стенах имена погибших в Афганистане и в результате Чернобыльской катастрофы, в трагедии на Немиге и в метро. В этом году накануне дня Победы сюда передали капсулы из 12 стран, в которых сохранилась частица боевой памяти наших предков.

Главное храмовое пространство – сочетание церковных канонов и белорусских культурных традиций. Это и национальные орнаменты, символы и сюжеты отдельных событий нашей истории.

Крипта, музей. Храм-памятник сегодня – это центральное место духовного единения, которое может вместить до 1000 верующих одновременно. Архитектурную композицию гармонично дополняет деревянный Храм, а ещё камень, с которого всё и началось.

Дополнять главную идею будут именные таблички, мемориальные доски на стенах, а ещё постоянно будут пополняться ниши крипты. Невозможно подсчитать, сколько людей за это время нашли свою дорогу к этому храму. А сколько еще найдут? Двери открыты для всех.

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