Готовимся к переезду: как правильно упаковать мебель

Источник материала: Tut.by



Сегодня трудно представить себе нашу жизнь без мебельных наборов, гарнитуров, диванов, стенок, кресел, шкафов, столов. Мебель для нас стала привычное и обыденное явление, и мы совершенно не замечаем, сколько предметов у нас в пользовании. Оценить масштабы «богатства» можно только при необходимости перевозки его в другое место. После реального осознания фактического количества, следует побеспокоиться о сохранности каждого предмета. А для этого нужно знать, как упаковать мебель при переезде, чтобы доставить ее в целости и сохранности.

Содержание:

Подготовка к перевозке



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Мебель является самым массивным и габаритным грузом при транспортировке. Усложняют процесс узкие лестничные клетки, небольшие дверные проемы. Понадобится задействовать и грузовое такси , где можно будет разместить в кузове крупногабаритные гарнитуры. Существуют также риски повреждения элементов, нанесения царапин или сколов.

Чтобы предотвратить разрушение и сохранить привлекательный облик вашей меблировки, необходимо знать правила ее подготовки и перевозки.

Первый шаг — разобрать абсолютно все конструкции, которые поддаются разборке. Второй этап — грамотно завернуть все составные части, промаркировав их поочередно.

Но прежде следует подготовить все необходимое для этого процесса. Понадобится упаковочный материал — стрейч-пленка, гофрокартон, большие пакеты из полиэтилена, маркеры, стикеры. Практичное решение — воздушно-пузырьковая пленка. Структура этого материала позволяет избежать повреждений, трещин, вмятин.

Разбор габаритных систем



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Чтобы облегчить сборку и перевозку, необходимо грамотно упаковать мебель при переезде. Большие конструкции делят на части, снимают полки, затем каждую деталь заворачивают в воздушно-пузырьковую пленку, перекладывая гофрокартоном.

Обязательно маркируют. Для удобства можно детали одной шкафа, к примеру, помечать цифрой 1, комода — 2, стенки — 3. Можно составить опись на листе бумаги, что поможет легко отыскать нужную деталь.

Все виды крепежных деталей: гайки, шурупы, болты — лучше собрать в прочные полиэтиленовые мешочки и подписать. Не нужно скидывать весь крепеж в один пакет — потом трудно будет разобраться.

Если ящики не вынимаются, а дверцы трудно снять, их фиксируют при помощи скотча, чтобы они не шатались при переноске. Ручки дверей можно соединить веревкой. Зеркала и стекла необходимо вынуть или снять и надежно завернуть в пленку.

Подготовка мягкой мебели



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Чтобы упаковать мебель при переезде такого вида, нужно предварительно снять подушки, подлокотники, подголовники. Их помещают в объемные полиэтиленовые мешки, ящики для белья — в пузырчатую пленку.

Ортопедические матрасы транспортируют в чехле, причем в вертикальном положении. Подушки можно сложить в пакеты вместе с комплектами постельного белья.

У дивана-трансформера следует зафиксировать раскладной механизм, чтобы он не сработал во время движения. Кожаные мебельные изделия заворачивают в чехлы или плотную ткань, предварительно обработав поверхности специальным спреем.

Зеркала, картины, стекла



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Эти хрупкие предметы необходимо плотно завернуть в прочную ткань, пузырчатую пленку. Сверху лучше зафиксировать упаковку скотчем или бечевкой, переложив картоном.

Если соблюдать эти нехитрые правила, то при перевозке не пострадает ни внешний вид, ни функциональность вашей обстановки. Вы будете знать, как упаковать мебель при переезде, и тогда на новое место ваша меблировка прибудет целой и невредимой. Каталог TAM.BY поможет с поиском грузового такси: ищите контакты и отзывы в каталоге.