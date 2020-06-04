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Александр Лукашенко: мы запустим первый блок электростанции. И не надо страдать, что её некуда девать будет. Народу отдадим
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проблемы нужно решать по мере поступления. Пока главная для Беларуси – экономический спад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация в мире диктует свои условия: нужно не только работать в постоянно меняющейся ситуации, искать и видеть пути развития там, где их не видят другие, использовать каждый шанс.
Собственно, это и есть задача номер один для нового состава правительства. Нужно проанализировать, что было сделано до – а это немало – учесть ошибки и, исходя из опыта, действовать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я говорил прежде всего для вас. Даже вы забыли. Тут нам говорят, осчастливят нас некоторыми великими проектами. Я назвал строительство Белорусской национальной биотехнологической компании (БНБК). Это не только комбикорма. На финишном производстве этого производства самые современные не только добавки, но комплектующие, скажем, по промышленности, комплектующие для наших лекарств. Это суперсовременное производство, и только, наверное, 2, 3, 4 страны (я знаю, Китай и США) имеют тот продукт, который мы можем выпускать здесь, в Беларуси. Благодаря, конечно же, не просто технологиям, а новациям Китая.
Я вчера поставил в ряд с этим атомную электростанцию. Кто бы мог подумать, что белорусы смогут это сделать! Буквально в течение нескольких дней мы запустим первый блок электростанции, мы получим электроэнергию. И не надо страдать, что ее некуда девать будет. Народу отдадим! Будут блины выпекать на электроплите, будут на автомобилях электрических ездить. Это надо, это будущее. Найдем мы, как снизить стоимость этой электростанции и тарифы на электроэнергию.
Я рядом поставил освоение космоса. Национальная академия наук и другие – молодцы. Кто мог подумать, что эта обнищавшая, бедная страна сможет проникнуть в космос и стать в ряд с 20 или 30 державами космическими? И нас приняли в этот ряд.
Мы создали новую айтишную отрасль. Мы сегодня замахнулись не просто на цифровизацию – на искусственный интеллект. Нас знают и уважают в мире. Мы это сделали и много-много других проектов. И говорят, что мы сидели на месте и не занимались новыми и новейшими технологиями. Можно сказать: слушай, а я могу больше. Но если можешь больше, то покажи деньги. Где ты возьмешь деньги для того, чтобы сделать больше? И если у тебя нет компетенций…
Головченко знает, как мы создавали эту ракету – высочайшая технология. У нас три человека было, которые выговаривали эти слова. Так же? Три! Мы создали коллектив за это время. Не все было гладко и сладко, но мы сделали это.
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Александр Лукашенко: мы запустим первый блок электростанции. И не надо страдать, что её некуда девать будет. Народу отдадим
Новости Беларуси. Проблемы нужно решать по мере поступления. Пока главная для Беларуси – экономический спад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация...
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