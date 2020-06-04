ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко: мы запустим первый блок электростанции. И не надо страдать, что её некуда девать будет. Народу отдадим

04.06.2020 22:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проблемы нужно решать по мере поступления. Пока главная для Беларуси – экономический спад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация в мире диктует свои условия: нужно не только работать в постоянно меняющейся ситуации, искать и видеть пути развития там, где их не видят другие, использовать каждый шанс.

Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве.

Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства: «Это действительно не новация»

Собственно, это и есть задача номер один для нового состава правительства. Нужно проанализировать, что было сделано до – а это немало – учесть ошибки и, исходя из опыта, действовать.

Александр Лукашенко: мы запустим первый блок электростанции. И не надо страдать, что её некуда девать будет. Народу отдадим

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предыдущий состав Совета министров под руководством бывшего премьер-министра Румаса проработал три года. За это время удалось сохранить сбалансированность в экономике по большинству показателей. Совместно с Национальным банком обеспечена устойчивость на финансовом рынке, выросли доходы населения, реализован ряд значимых инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Я говорил прежде всего для вас. Даже вы забыли. Тут нам говорят, осчастливят нас некоторыми великими проектами. Я назвал строительство Белорусской национальной биотехнологической компании (БНБК). Это не только комбикорма. На финишном производстве этого производства самые современные не только добавки, но комплектующие, скажем, по промышленности, комплектующие для наших лекарств. Это суперсовременное производство, и только, наверное, 2, 3, 4 страны (я знаю, Китай и США) имеют тот продукт, который мы можем выпускать здесь, в Беларуси. Благодаря, конечно же, не просто технологиям, а новациям Китая.

Президент Беларуси: «Страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день»

Я вчера поставил в ряд с этим атомную электростанцию. Кто бы мог подумать, что белорусы смогут это сделать! Буквально в течение нескольких дней мы запустим первый блок электростанции, мы получим электроэнергию. И не надо страдать, что ее некуда девать будет. Народу отдадим! Будут блины выпекать на электроплите, будут на автомобилях электрических ездить. Это надо, это будущее. Найдем мы, как снизить стоимость этой электростанции и тарифы на электроэнергию.

Александр Лукашенко: мы запустим первый блок электростанции. И не надо страдать, что её некуда девать будет. Народу отдадим

Я рядом поставил освоение космоса. Национальная академия наук и другие – молодцы. Кто мог подумать, что эта обнищавшая, бедная страна сможет проникнуть в космос и стать в ряд с 20 или 30 державами космическими? И нас приняли в этот ряд.

Мы создали новую айтишную отрасль. Мы сегодня замахнулись не просто на цифровизацию – на искусственный интеллект. Нас знают и уважают в мире. Мы это сделали и много-много других проектов. И говорят, что мы сидели на месте и не занимались новыми и новейшими технологиями. Можно сказать: слушай, а я могу больше. Но если можешь больше, то покажи деньги. Где ты возьмешь деньги для того, чтобы сделать больше? И если у тебя нет компетенций…

Головченко знает, как мы создавали эту ракету – высочайшая технология. У нас три человека было, которые выговаривали эти слова. Так же? Три! Мы создали коллектив за это время. Не все было гладко и сладко, но мы сделали это.

Александр Лукашенко: мы запустим первый блок электростанции. И не надо страдать, что её некуда девать будет. Народу отдадим

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров»

Александр Лукашенко: «Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулемётом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок»

Александр Лукашенко адресовал вопрос одному из потенциальных кандидатов: «Где деньги, которые мошенническим образом получил?»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Проблемы нужно решать по мере поступления. Пока главная для Беларуси – экономический спад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация...
 
Новости дня
Новости разные
 
30 лет со дня закладки первого камня Храма-памятника в честь Всех Святых: как возводилась святыня и чем она уникальна?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика