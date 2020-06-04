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Президент Беларуси: «Мы ни на кого не собираемся нападать, но мы имеем всё для того, чтобы защитить свою страну»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Президент Беларуси: «Мы ни на кого не собираемся нападать, но мы имеем всё для того, чтобы защитить свою страну»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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