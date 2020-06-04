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«Радуга» остается
Источник материала: Mlife
Сегодня на встрече в Мозырском райисполкоме об этом заявил губернатор Геннадий Соловей.
Новость о закрытии центра медицинской реабилитации получила широкий общественный резонанс. В стенах «Радуги» планировали открыть детский сад. Воспитанникам предложили перейти в профильные учреждения, где созданы все условия для развития и реабилитации инвалидов. Однако родителей беспокоила дальнейшая судьба детей.
Теперь некоторые направления в работе учреждения будут пересмотрены. Прежде всего, поменяется подведомственная подчиненность: центр будет находиться в ведении управления по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома. Скорректируют деятельность и устав учреждения, увеличат количество воспитанников.
Руководитель области подчеркнул, что дальнейшую работу учреждения, учитывая готовящиеся нормативные акты, нужно тщательно продумать. Было озвучено, что в прежнем статусе в виду противоречий законодательным актам «Радуга» существовать не может. Но главное останется неизменным: детям и молодым людям со сложными диагнозами здесь продолжат оказывать реабилитационную помощь.
К слову, в Мозыре будут построены два новых детских сада. Строительство одного уже началось в одном из самых густонаселенных районов города.
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© Правда Гомель
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В сложном вопросе, который на протяжении нескольких месяцев волновал мозырян, наконец, поставлена точка: центр для инвалидов «Радуга» продолжит свою работу....
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