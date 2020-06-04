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В Гомеле на Советской произошло серьезное ДТП - есть пострадавшие

05.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Советской произошло серьезное ДТП — столкнулись LADA и Toyota. Пострадавшего из авто доставали спасатели МЧС.


Фото: телеграм-канал AutoGomel

Авария произошла напротив магазина «Аркада» примерно в 21.00. В результате ДТП в салоне LADA оказался зажат водитель. Работники МЧС деблокировали его и передали врачам.

В причинах аварии разбираются сотрудники ГАИ.

Открыть/скачать видео (558.42 КБ)

Напомним, в октябре прошлого года после страшного ДТП с вылетевшим на тротуар BMW на Советской снизили скорость движения с 60 км/час до 50 км/час.

Эта инициатива вызвала у гомельчан противоречивые мнения. Многие уверены, что установка новых знаков и даже камер никак не отразится на безопасности дорожного движения, потому что лихачам все равно, а вот законопослушным автомобилистам времени на дорогу теперь придется тратить больше.

Ограничение до 50 километров в час — пока эксперимент, который будет действовать до конца года, сообщил тогда начальник УВД облисполкома Александр Васильев.

 
Теги: Гомель
 
 
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Столкнулись LADA и Toyota. Пострадавшего из авто доставали спасатели МЧС.
 
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