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В Гомеле на Советской произошло серьезное ДТП - есть пострадавшие
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на улице Советской произошло серьезное ДТП — столкнулись LADA и Toyota. Пострадавшего из авто доставали спасатели МЧС.
Авария произошла напротив магазина «Аркада» примерно в 21.00. В результате ДТП в салоне LADA оказался зажат водитель. Работники МЧС деблокировали его и передали врачам.
В причинах аварии разбираются сотрудники ГАИ.
Напомним, в октябре прошлого года после
Эта инициатива вызвала у гомельчан противоречивые мнения. Многие уверены, что установка новых знаков и даже камер никак не отразится на безопасности дорожного движения, потому что лихачам все равно, а вот законопослушным автомобилистам времени на дорогу теперь придется тратить больше.
Ограничение до 50 километров в час — пока эксперимент, который будет действовать до конца года, сообщил тогда начальник УВД облисполкома Александр Васильев.
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Столкнулись LADA и Toyota. Пострадавшего из авто доставали спасатели МЧС.
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