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Президент о назначении Николая Снопкова первым вице-премьером: «Он пришёл снизу. Его опыт и знания будут востребованы»

04.06.2020 23:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства: «Это действительно не новация»

Первым вице-премьером стал Николай Снопков. Его вернули из Китая, где он совсем немного успел поработать. Президент уверяет: в КНР нас поймут, сейчас в самой Беларуси как никогда нужны опытные управленцы.

Президент о назначении Николая Снопкова первым вице-премьером: «Он пришёл снизу. Его опыт и знания будут востребованы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он пришел снизу. И его опыт и знания будут востребованы. Помните, он был таким чистеньким рыночником? А когда в правительстве поработал, когда в Администрацию пришел, посмотрел со стороны на все, когда его бросил в губернии там походить, изменился человек. Он понимает, что такое рыночная экономика, он понимает, что такое конкуренция. Но он и понимает, что такое земная экономика.

Николай Снопков, кстати, на этой должности сменил Дмитрия Крутого.

Люди в материале: Николай Снопков, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Александр Лукашенко,...
 
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