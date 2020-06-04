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Президент о назначении Николая Снопкова первым вице-премьером: «Он пришёл снизу. Его опыт и знания будут востребованы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым вице-премьером стал Николай Снопков. Его вернули из Китая, где он совсем немного успел поработать. Президент уверяет: в КНР нас поймут, сейчас в самой Беларуси как никогда нужны опытные управленцы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Президент о назначении Николая Снопкова первым вице-премьером: «Он пришёл снизу. Его опыт и знания будут востребованы»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко,...
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