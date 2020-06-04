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Александр Лукашенко: посмотрите, как Россия поступила. Закрылась от импорта. Это что, правильно? Да плевать, пандемия всё спишет

04.06.2020 23:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: посмотрите, как Россия поступила. Закрылась от импорта. Это что, правильно? Да плевать, пандемия всё спишет

Правительство, как ни крути, – экономический штаб страны. Сегодня его главная задача – достичь устойчивого и сбалансированного темпа экономического роста и не допустить падения нашего с вами привычного уровня жизни. На это нацеливает всех глава государства.

Александр Лукашенко: посмотрите, как Россия поступила. Закрылась от импорта. Это что, правильно? Да плевать, пандемия всё спишет

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никто не должен остаться в стороне от этой работы, и каждый должен четко понимать свою роль в данном процессе. Мы открытая экономика. Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос. Все ссылаются на какие-то обязательства.

Посмотрите, как Россия поступила. Взяла и закрыла границы, чтобы туда никто не ввозил ни солярку, ни бензин, закрылась от импорта. Это что, правильно? Да плевать, пандемия все спишет. Поэтому экономический рост в том числе и должен происходить не только за счет внутреннего рынка, но и преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса. Второе важнейшее направление нашей деятельности. Мы его выстрадали с вами – экспорт. Нет экспорта нет валюты.

Александр Лукашенко: посмотрите, как Россия поступила. Закрылась от импорта. Это что, правильно? Да плевать, пандемия всё спишет

Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55 %. Мы должны диверсифицировать рынки, мы определились ближняя, дальняя дуга, новые страны. Решения приняты, нужны подвижки и очень серьезные.

Мы сегодня сдаем экзамен, не только я, услышите меня. Не только я и не столько я сдаю этот экзамен – вы! Соберемся все, сдадим этот экзамен. Сохраним страну. И будем гордиться тем, что время выбрало нас в этот момент и в это время.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство, как ни крути,...
 
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