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В США с начала протестов задержали более 10 тысяч человек

04.06.2020 23:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Число задержанных с начала массовых протестов в США превысило 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США с начала протестов задержали более 10 тысяч человек

Среди арестованных оказались как жители, нарушившие комендантский час, так и дебоширы, которым предъявлены обвинения в кражах и мародерстве.

Массовые беспорядки в США. Мародёры грабят магазины, протестующих не останавливают даже резиновые пули

В США с начала протестов задержали более 10 тысяч человек

Акции и беспорядки в Соединенных Штатах, вызванные гибелью афроамериканца при задержании полицией, не прекращаются уже 9 дней. Протестующие перекрывают дороги, громят и грабят магазины, кафе и даже поезда. В связи со сложившейся ситуацией властям пришлось ввести комендантский час более чем в 40 городах и задействовать силы Нацгвардии для разгона дебоширов.

В США с начала протестов задержали более 10 тысяч человек

Вслед за США массовые протесты охватили и другие страны. Мирная демонстрация в греческих Афинах быстро переросла в столкновения с полицией. Усмирять митингующих правоохранителям пришлось с помощью слезоточивого газа. 12 человек задержали.

Полицейскому, причастному к смерти афроамериканца, изменили обвинение на более тяжёлое

В США с начала протестов задержали более 10 тысяч человек

Прошла акция и в Лондоне. Тысячи протестующих прошли маршем по центру города. Здесь также не обошлось без потасовок. Стражи порядка арестовали более 20 дебоширов.

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Новости мира. Число задержанных с начала массовых протестов в США превысило 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди арестованных...
 
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