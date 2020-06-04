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Александр Лукашенко о назначении Дмитрия Крутого: «Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым вице-премьером страны стал Николай Снопков. Его вернули из Китая, где он совсем немного успел поработать. Снопков, кстати, на этой должности сменил Дмитрия Крутого.
Президент поделился: Дмитрий Николаевич расстроился своим переводом на должность замглавы Администрации. Александр Лукашенко уверяет: зря, перспективному и молодому управленцу нужен опыт. А там его хоть отбавляй.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко о назначении Дмитрия Крутого: «Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым вице-премьером страны...
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