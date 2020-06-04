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Александр Лукашенко о назначении Дмитрия Крутого: «Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно»

04.06.2020 23:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Первым вице-премьером страны стал Николай Снопков. Его вернули из Китая, где он совсем немного успел поработать. Снопков, кстати, на этой должности сменил Дмитрия Крутого.

Александр Лукашенко о назначении Дмитрия Крутого: «Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно»

Президент поделился: Дмитрий Николаевич расстроился своим переводом на должность замглавы Администрации. Александр Лукашенко уверяет: зря, перспективному и молодому управленцу нужен опыт. А там его хоть отбавляй.

Александр Лукашенко о назначении Дмитрия Крутого: «Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И ему надо, как в народе говорят, потереться не только в Министерстве экономики. Вице-премьер по экономике – и все. Пройдет время (время летит быстро), оглянется, а не хватает этого, не хватает того. Его надо провести по этой линии. Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно, вы это знаете. Он еще молод. Потом потопчется (я это организую ему) и в коровниках, и на предприятиях, посмотрит на работу правительства со стороны. Потому что его функции будут прежде всего быть фильтром в экономике. На уровень Президента не должно выйти ни одного непроработанного, непрофессионального решения.

Александр Лукашенко о назначении Дмитрия Крутого: «Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно»

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Крутой, Николай Снопков

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Первым вице-премьером страны...
 
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