В Беларуси будут контролировать безопасность дорожных мостов

А1 совместно с компанией Qulix Systems представил новое решение для дистанционного контроля безопасности мостов – инклинометр, который измеряет угол наклона объектов и передает данные по своей NB-IoT сети. Устройство поможет прогнозировать возможные инциденты в дорожной и строительной отраслях, а также своевременно реагировать на них.

Решение работает на основе SIM-чипов и сети NB-IoT компании А1, что позволяет передавать данные удаленно и отслеживать состояние мостов, зданий и других объектов даже в самых труднодоступных местах.

Уникальное решение представляет собой небольшое устройство и платформу, разработанные компанией Qulix Systems. Прибор устанавливается непосредственно на объект измерения в точку, за которой необходимо наблюдать, – например, середину перекрытия моста. Он измеряет угол отклонения и передает по сети NB-IoT пакет данных на платформу, где информация обрабатывается: вводятся поправки угла, угловые значения переводятся в метрические, задается высота установки или измерения, устанавливается местоположение на карте и т.д.

На основании этих данных можно понять, что объект начал проседать либо наклоняться, а значит, предотвратить падение и любой другой инцидент, а также своевременно запланировать капитальный ремонт. При превышении пороговых значений устройство высылает уведомление, например, на электронную почту или в мессенджер, поэтому выезд сотрудников непосредственно на объект требуется не всегда, что оптимизирует затраты.

Первый пилотный проект решения был запущен на базовой станции компании А1 для наблюдения за креном мачты базовой станции. Второй проводился совместно с РУП «Витебскавтодор» для измерения колебания и проседания плит моста. Оба тестовых запуска прошли успешно и показали, что устройство выдерживает большие суточные перепады температур и работает без сбоев.

В отличие от других инклинометров совместная разработка А1 и Qulix Systems не требует подключения к электросети и способна передавать данные в удаленном режиме. Энергоэффективность устройств обеспечивает их автономную работу на протяжении трех лет. К тому же, они не имеют никаких специфических требований к креплению, за счет чего монтаж занимает буквально пять минут.