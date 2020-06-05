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Бобруйской крепости 210 лет: история цитадели и ее перспективы после реновации

05.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бобруйской крепости 210 лет: история цитадели и ее перспективы после реновации

«Быть по сему» – резолюция императора Александра I под планом Бобруйской крепости. Сегодня некогда неприступной «цитадели над Березиной» исполняется 210 лет. Разрабатывается проект реновации памятника национального значения. Это будет территория интеллектуального досуга, открытая как белорусским, так и зарубежным инвесторам. Свои идеи по знаковому объекту предлагают и горожане. Скоро представят мобильный бесплатный аудиогид. 


С чего в 1387 году начинался Бобруйск, сегодня – в его черте. Около 120 гектаров «крепостной» земли. Эти врата – Главные, напротив – Минские. Их откопали и облюбовали аборигены, туристы, «ролевики», вдохновлённые «Войной и миром» Льва Толстого.

Увидеть целиком цитадель над Березиной можно не только под крылом самолёта или с квадрокоптера. Гранд-макет в музее. Башня Оппермана (фамилия создателя крепости) – её самое «тёмное» место. Перечитайте повесть «Бобруйский «мешок» Валентина Пикуля. 

Центр Бобруйска – это не старый город. Он был расселён и снесён в начале XIX века под строительство крепости. Чуть позже история повторилась в Бресте. Сегодня это здание известно как гауптвахта. Стены – ещё середины XVIII века, бывший костёл Петра и Павла.

Рядом с самым «седым» памятником Бобруйска сегодня возводят собор в честь Александра Невского. Строят его по проекту, которому уже 210 лет. Первый храм взорвали в 1934 году. Это, кстати, «сердце» крепости – Дом коменданта, где принимали трёх императоров.

Пока маршрут построен до «Порт-Артура». Это «прозвище» дома с двором-колодцем на границе Бобруйска (после 1810 года) и крепости, которая поглотила летописный Бобруеск. Все дороги ведут к бастионам, которые так и не смог взять Наполеон.

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Теги: Брест
 
 
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«Быть по сему» – резолюция императора Александра I под планом Бобруйской крепости. Сегодня некогда неприступной «цитадели над Березиной» исполняется 210 лет....
 
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