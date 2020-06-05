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Александр Лукашенко о Сергее Румасе: «Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бывший премьер-министр Серегей Румас наверняка уйдет в бизнес, хотя ему всегда будут рады и на госслужбе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Больших претензий у меня к нему нет. Человек хочет заниматься бизнесом. Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги, немалые деньги, я могу их заработать. Я говорю: Сергей Николаевич, приветствую.
У него четверо детишек. Понятно, в правительстве премьером он миллионы не заработает. Но если у него есть, где этот миллион заработать, я буду только приветствовать. Я не думаю, что Румас уедет со страны и увезет эти деньги. Он их вложит здесь в экономику, но все должно быть честно и по закону.
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Александр Лукашенко о Сергее Румасе: «Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бывший премьер-министр...
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