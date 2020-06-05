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В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

05.06.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси обновилось правительство. 4 июня Александр Лукашенко принял кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде чем подписать соответствующий указ, глава государства провел большое совещание, на котором подвел итоги работы предыдущего состава и поставил задачи перед новыми руководителями.

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

Не допустить падения экономики и уровня жизни людей – Президент ориентировал на преодоление современных вызовов. Мир переживает сложные времена: пандемия наложила отпечаток и на геополитическую ситуацию. Поэтому сегодня на передовой нужны люди, которые способны в кратчайшие сроки принимать важные для страны решения и мыслить стратегически.

Большой кадровый день во Дворце Независимости в репортаже Алены Сыровой.

Кадровые дни во Дворце Независимости журналисты всегда ждут особенно. А когда речь идет о назначении нового состава правительства (как сегодня), интерес возрастает в разы.

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

Еще до того, как озвучили фамилии новых министров, журналисты пула, особенно команда СТВ, озадачились, когда среди участников совещания мы увидели нашего (а вернее, уже нет) генерального директора. Во Дворец и тем более в кадровый день людей случайно не приглашают.

Александр Лукашенко: «Год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров»

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

Но едва ли напряжение журналистов можно сравнить с чувствами тех, кто заходит в зал совещаний. Глава государства это хорошо понимает, поэтому сразу...

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кто слишком перенапряжен, прошу расслабиться и привести себя в рабочее состояние. Ничего чрезвычайного. Обычная, я бы сказал, традиционная ситуация, хотя весьма важная в этот непростой период для формирования суверенитета и независимости нашего государства.

О смене состава правительства перед выборами Александр Лукашенко говорил постоянно, начиная с 2019 года. Действующий Президент, который планирует баллотироваться, собирает команду, с которой пойдет на выборы. И в этом нет ничего удивительного. Работу вели поступательно.

Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства: «Это действительно не новация»

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

Кстати, в один день с министром здравоохранения назначили и главу МВД, а в течение года до сегодняшнего дня (4 июня) в правительстве появились новые министры: обороны, сельского хозяйства и даже вице-премьеры, главы концернов «Беллесбумпром», «Белпищепром».

А вообще, состав правительства у нас никогда полностью не менялся. Есть даже те, кто остался в министерской обойме еще со времен премьерства Михаила Мясниковича. Например, министр по чрезвычайным ситуациям, глава МИД и Минюста.

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

Александр Лукашенко:
Время не то, чтобы сегодня ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построили.

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Президент Беларуси: «На деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию»

Речь, прежде всего, об экономическом кризисе, в который весь мир вогнали тотальные ограничения, которые устроили правительства многих государств из-за пандемии COVID-19. Остановка производств, парализованная торговля, ограничение перемещений и людей, и грузов. Это все не могло не отразиться на открытой экономике Беларуси. А сейчас и без того обостренную ситуацию искусственно усугубляют те, кто, казалось бы, больше других должен быть заинтересован в стабильности.

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

Справедливости ради, до выборов еще дойти надо, собрать подписи, не нарушая законодательство. Но уже сейчас, на раннем этапе очевидно, что некоторые из кандидатов в кандидаты манипулируют общественным мнением, вводят в заблуждение, полагая, что это останется незамеченным. Отнюдь.

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Символично, что к одному из упомянутых достижений непосредственное отношение имеет тот человек, который 4 июня возглавил Совет министров Беларуси. Роман Головченко был у руля Госкомвоенпрома и еще пару недель назад показывал Президенту ту самую первую белорусскую ракету, другие образцы военной техники, которую мы сами с нуля создали, не имея ни опыта, ни школы.

«По-мужски надо работать». Президент в Мачулищах оценил развитие военно-промышленного комплекса страны

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

Сами научились делать и теперь на этом зарабатываем деньги.

Знакомьтесь, новый премьер-министр Беларуси.

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

Александр Лукашенко:
Я вот часто привожу эту ракету. Когда я посещал это производство, чтобы посмотреть уже на самом деле, как там, на практике, и он мне показал головку наведения. Слушайте. Я как посмотрел, думаю: неужели этот человек может это создать? А ведь он занимался этим, значит, он может тот же тракторный завод, МАЗ, БелАЗ и так далее (там и так уровни неплохие) он еще выше может поднять и потребовать с руководителя. Ему лапшу на уши не повесишь.

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

Поможет наладить работу в промышленности новый руководитель ведомства Петр Пархомчик. Бывший руководитель нашего промышленного гиганта БелАЗ, до этого более 30 лет работал на МТЗ в различных должностях – от рабочего до коммерческого директора. Назначили и новых вице-премьеров.

Александр Лукашенко о назначении Дмитрия Крутого: «Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно»

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

Новых руководителей сегодня получил комитет Государственного контроля, Государственный комитет по имуществу и военно-промышленный, Министерство архитектуры, ЖКХ и финансов. Но Президент подчеркнет, что те, кто был у руля этих ведомств раньше, без работы не останутся.

Президент о назначении Николая Снопкова первым вице-премьером: «Он пришёл снизу. Его опыт и знания будут востребованы»

Например, Максим Ермоловиич, уже экс-министр финансов, попробует себя в дипслужбе. А бывший премьер-министр Сергей Румас наверняка уйдет в бизнес, хотя ему всегда будут рады и на госслужбе.

Александр Лукашенко о Сергее Румасе: «Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги»

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

Александр Лукашенко: посмотрите, как Россия поступила. Закрылась от импорта. Это что, правильно? Да плевать, пандемия всё спишет

Президент решение принял. Мотивации добавил и теперь дело за Советом Министров. Не позднее чем через два месяца им предстоит представить программу действий, тогда и будет понятно, куда предлагает двигаться обновлённое правительство. Главное помнить, что времени на раскачку нет.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алена Сырова, Игорь Луцкий, Николай Снопков, Сергей Румас, Дмитрий Крутой

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси обновилось правительство. 4 июня Александр Лукашенко принял кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде чем...
 
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