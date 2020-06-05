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В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси обновилось правительство. 4 июня Александр Лукашенко принял кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде чем подписать соответствующий указ, глава государства провел большое совещание, на котором подвел итоги работы предыдущего состава и поставил задачи перед новыми руководителями.
Не допустить падения экономики и уровня жизни людей – Президент ориентировал на преодоление современных вызовов. Мир переживает сложные времена: пандемия наложила отпечаток и на геополитическую ситуацию. Поэтому сегодня на передовой нужны люди, которые способны в кратчайшие сроки принимать важные для страны решения и мыслить стратегически.
Кадровые дни во Дворце Независимости журналисты всегда ждут особенно. А когда речь идет о назначении нового состава правительства (как сегодня), интерес возрастает в разы.
Еще до того, как озвучили фамилии новых министров, журналисты пула, особенно команда СТВ, озадачились, когда среди участников совещания мы увидели нашего (а вернее, уже нет) генерального директора. Во Дворец и тем более в кадровый день людей случайно не приглашают.
Но едва ли напряжение журналистов можно сравнить с чувствами тех, кто заходит в зал совещаний. Глава государства это хорошо понимает, поэтому сразу...
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
О смене состава правительства перед выборами Александр Лукашенко говорил постоянно, начиная с 2019 года. Действующий Президент, который планирует баллотироваться, собирает команду, с которой пойдет на выборы. И в этом нет ничего удивительного. Работу вели поступательно.
Кстати, в один день с министром здравоохранения назначили и главу МВД, а в течение года до сегодняшнего дня (4 июня) в правительстве появились новые министры: обороны, сельского хозяйства и даже вице-премьеры, главы концернов «Беллесбумпром», «Белпищепром».
А вообще, состав правительства у нас никогда полностью не менялся. Есть даже те, кто остался в министерской обойме еще со времен премьерства Михаила Мясниковича. Например, министр по чрезвычайным ситуациям, глава МИД и Минюста.
Александр Лукашенко:
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Речь, прежде всего, об экономическом кризисе, в который весь мир вогнали тотальные ограничения, которые устроили правительства многих государств из-за пандемии COVID-19. Остановка производств, парализованная торговля, ограничение перемещений и людей, и грузов. Это все не могло не отразиться на открытой экономике Беларуси. А сейчас и без того обостренную ситуацию искусственно усугубляют те, кто, казалось бы, больше других должен быть заинтересован в стабильности.
Справедливости ради, до выборов еще дойти надо, собрать подписи, не нарушая законодательство. Но уже сейчас, на раннем этапе очевидно, что некоторые из кандидатов в кандидаты манипулируют общественным мнением, вводят в заблуждение, полагая, что это останется незамеченным. Отнюдь.
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Символично, что к одному из упомянутых достижений непосредственное отношение имеет тот человек, который 4 июня возглавил Совет министров Беларуси. Роман Головченко был у руля Госкомвоенпрома и еще пару недель назад показывал Президенту ту самую первую белорусскую ракету, другие образцы военной техники, которую мы сами с нуля создали, не имея ни опыта, ни школы.
Сами научились делать и теперь на этом зарабатываем деньги.
Александр Лукашенко:
Поможет наладить работу в промышленности новый руководитель ведомства Петр Пархомчик. Бывший руководитель нашего промышленного гиганта БелАЗ, до этого более 30 лет работал на МТЗ в различных должностях – от рабочего до коммерческого директора. Назначили и новых вице-премьеров.
Новых руководителей сегодня получил комитет Государственного контроля, Государственный комитет по имуществу и военно-промышленный, Министерство архитектуры, ЖКХ и финансов. Но Президент подчеркнет, что те, кто был у руля этих ведомств раньше, без работы не останутся.
Например, Максим Ермоловиич, уже экс-министр финансов, попробует себя в дипслужбе. А бывший премьер-министр Сергей Румас наверняка уйдет в бизнес, хотя ему всегда будут рады и на госслужбе.
Президент решение принял. Мотивации добавил и теперь дело за Советом Министров. Не позднее чем через два месяца им предстоит представить программу действий, тогда и будет понятно, куда предлагает двигаться обновлённое правительство. Главное помнить, что времени на раскачку нет.
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Новости Беларуси. В Беларуси обновилось правительство. 4 июня Александр Лукашенко принял кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде чем...
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