У реки и с банькой. Почем продаются дома в деревнях недалеко от Минска

Источник материала: Tut.by

В этом году, отчасти из-за пандемии, возрос спрос на загородную недвижимость — дачи и дома. Обзоры дач REALTY.TUT.BY готовит регулярно, поэтому сейчас все внимание домам в деревнях, расположенным не далее 70 километров от Минска. Цены и фото — в материале.

д. Серкули

Дом у реки Усса в водоохранной зоне в Налибокской пуще. От Минска это 62 километра в Брестском направлении (Столбцовском районе). Дом деревянный, обшит вагонкой. Площадь — 43 квадратных метра. Отопление печное, вода из колодца, туалет на улице.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 20 соток. Продается за 13,1 тысячи рублей, или 5,5 тысячи в долларовом эквиваленте.

д. Кухты

Деревня расположена в 67 километрах от МКАД в Мядельском направлении (Вилейский район). Дом бревенчатый, снаружи нанесены пропитки. Площадь — 39 квадратных метров. Фундамент бетонный, кровля из шифера. Внутри очень качественная отделка стен и потолка вагонкой, пол шлифован и покрыт лаком. Полностью восстановлена по всем технологиям русская печь с лежаком.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 25 соток. Колодец выкопан в 2019 году. У дома сделаны канализационные колодцы, но вода в дом не проведена. Цена — 24,1 тысячи рублей, или 10,1 тысячи в долларовом эквиваленте.

д. Яршевичи

Деревня находится в 37 километрах от МКАД в Раковском направлении (Воложинский район). Дом из сруба площадью 56 квадратных метров. Отапливается печью, газ в баллонах, есть колодец.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 9,6 сотки. Продается за 30,8 тысячи рублей, или 12,9 тысячи в долларовом эквиваленте

д. Теляково

Деревня расположена в 37 километрах от МКАД в Слуцком направлении (Узденский район). Дом из сруба площадью 40 квадратных метров. Отопление печное, канализация местная, есть колодец. Газ по улице.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 40 соток. Продается за 34,6 тысячи рублей, или 14,5 тысячи в долларовом эквиваленте.

д. Швабы

Деревня расположена в 50 километрах от МКАД в Московском направлении (Логойский район). Дом деревянный площадью 55 квадратных метров. В нем две большие комнаты и новая веранда с кухней. Окна — стеклопакеты, новая печка, проведена вода в дом и на территорию, полностью оборудованная кухня с бойлером.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 18 соток, с деревянной баней и хозпостройками. Электричество проведено в дом и баню. Цена — 40,6 тысячи рублей, или 17 тысяч в долларовом эквиваленте.

д. Подвилье

Деревня расположена в 65 километрах от МКАД в Пуховичском направлении (Пуховичский район). Дом из сруба площадью 105 квадратных метров.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 25 соток, с баней. Цена — 59,7 тысячи рублей, или 25 тысяч в долларовом эквиваленте.

д. Понемонцы

Этот красивый дом попал в подборку в виде исключения. Находится он аж под Лидой, в 30 минутах езды. Но прелесть в том, что стоит он прямо на берегу Немана. Наверняка кому-то расстояние не станет преградой ради такой красоты. Дом деревянный площадью 55 квадратных метров.



Фото: realt.by

В доме есть полноценный санузел, канализация — септик. Вода — насосом из колодца. Отопление — камином. Участок — 11,8 сотки.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Цена — 68 тысяч рублей, или 28,5 тысячи в долларовом эквиваленте.