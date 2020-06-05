Романчук: Лукашенко выбрал модель «Осаждённая крепость»

Румас успешно похоронил диалог бизнеса и власти. Он даже не пытался организовать диалог с гражданским, экспертным сообществом. Он делал вид, что может исправить объективно ущербную модель Совок/Госплан. Он заткнулся и согласился с ролью премьер-министра, который ездит по фермам и цехам, следит за порядком, мусором и валом. Ни один проект закона, постановления, указа не содержал предложений по системному расширению сферы экономической свободы, институциональной поддержки предпринимательства, повышению конкурентоспособности страны.





Сложилось впечатление, что Румас просто отбывал политический номер, чтобы ему разрешили делать бизнес: не перечил, послушно махал головой в такт гневным речам Лукашенко, безропотно пропускал лоббистские хотелки номенклатурно-силовых группировок. И про себя не забывал. Тешил тщеславия регулярными публикациями о своей рыночности и почти либеральной ориентации. Радовал себя фрагментальными появлениями на публике с футбольным мячом. Вдыхал флёр европейскости при посещении международных форумов и дипломатических раутов.





Почти два года испытательного срока Румаса закончились – теперь можно сесть на финансовые, ресурсные потоки. Легко предположить, что это будут потоки, тесно связанные и бюджетом и государственной собственностью, освящённые модной организационной крышей «государственно-частное партнёрство». Ведь Сергей Николаевич всю жизнь провёл в системе управления государственными ресурсами и активами. Или, возможно, Румаса возьмёт к себе старый друг и партнёр Мясникович. В Москве, рядом с Кремлём, видеть таких белорусских VIP-ов, совсем не прочь. Особенно увлечь и заманить их совместными коммерческими схемами. Успехов в бизнесе, Сергей Николаевич и Михаил Владимирович. Вместе или порознь.





Встречаем нового премьер-министра Беларуси Романа Александровича Головченко. Силовик, дипломат, плотно связан с военно-промышленным комплексом. Богатый опыт работы в тесной связке с людьми самого близкого круга Лукашенко, включая Шеймана. По сути дела, перед нами генерал, даже если формально погонов у него нет.





Лукашенко выбрал модель «Осаждённая крепость». В главе трёх гражданских органов государственного управления – Совет Министров, Администрация президента и Комитет государственного контроля оказались люди с большими погонами, силовики, представители спецслужб. Глава Администрации президента – генерал Игорь Петрович Сергеенко – назначен с должности первого заместителя председателя КГБ. Новый премьер-министр Роман Головченко – с должности председателем Государственного военно-промышленного комитета. Генерал Тертель Иван Станиславович возглавил Комитет государственного контроля, с должнос заместителя председателя КГБ.





В узкий круг людей, формирующих информационное поле Лукашенко, входят также глава КГБ генерал Валерий Вакульчик, глава МВД генерал Юрий Караев, глава Следственного комитета генерал Иван Носкевич, государственный секретарь Совета безопасности генерал Андрей Равков, начальник Службы безопасности Президента полковник Дмитрий Шахраев, министр обороны генерал Виктор Хренин, начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте полковник Андрей Павлюченко, председатель Государственного пограничного комитета генерал Анатолий Лаппо, министр по чрезвычайным ситуациям генерал Владимир Ващенко. Особое место, разумеется, в созвездии генералов генерал Виктор Шейман и просто гражданин без погонов Виктор Лукашенко.





В глазах рябит от генеральских погон в приёмной Лукашенко. По сути дела, в Беларуси введён кадровый режим военного социализма. Ключевые решения на ключевых постах принимают люди, которые всю свою жизнь смотрели на мир сквозь прицел разных видов оружия. Люди с весьма специфическим образованием, кругозором и представлениями об экономике, предпринимательстве, а также кривой спроса и предложения.





Лукашенко не скрывает, что не ставит перед опоясавшим экономику Беларуси генералитетом целей быстрого, долгосрочного инклюзивного экономического роста. Ни разу не прозвучала задача добиться роста белорусской экономики до $100 млрд. к 2025 г. Президент был предельно откровенен: «Время сегодня не то, чтобы ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построено». Генералы, очевидно, не знают, что в 2020 году ВВП страны (надо ещё будет провести ликбез по макроэкономике) в $-выражении будет меньше, чем в 2010-м году. Получается, что генералам поручено зацементировать и защищать десятилетнее топтание на месте в условиях рецессии и крайне неблагополучного стечения внешних обстоятельств.





Понятное дело, генералов учат воевать. Логика захвата и удержания территории или высоты радикально отличается от логики сохранения производства товаров и услуг. Логика военного социализма – это не свобода предпринимательства, творческое разрушение старых схем и моделей во имя новых, которые производительнее, качественнее и прибыльнее. Это строгое выполнения приказа: написано произвести 100 единиц – разбейся вдрызг, но сделай. Написано вырастить 8 млн. тонн зерна – кровь из носа сделай. Написано инфляция не более 5% - цены все заморозить.





Экономическая наука и история нам однозначно говорят, что командно-приказной порядок управления производством товаров и услуг, ручное регулирование ценами, ресурсами, потреблением и инвестициями, пусть даже это руки генеральские, это путь в кризис. Не было ещё ни одного случая в мире, когда бы военные методы управления экономикой дали бы позитивные результаты в виде роста зарплаты, пенсий, улучшения качества жизни и национальной конкурентоспособности. Зато история знает десятки примеров, когда силовые структуры и их представители, заняв командные высоты в управлении экономикой, совершали захват ресурсов, активов и потоков через созданные собой или контролируемые коммерческие структуры.





В 2020-2022гг., до проведения конституционного референдума, в Беларуси будет только один вид конкурентной борьбы. Это будет активная, местами ожесточённая борьба разных трёх буквенных организаций и их стейкхолдеров за раздел, передел сфер влияния в экономике. Ни у одного сколь-нибудь серьёзного частного бизнеса нет шансов остаться без опеки, контроля и присмотра одной или нескольких силовых структур.





Белорусская экономика надевает погоны. Она частично освобождается от ярма аграрных баронов, которые за четверть века умудрились зарыть в землю более $50 млрд. и не выйти на устойчивые финансовые показатели работы. Генералы должны быть более строги и беспощадны к расхитителям и транжирам народного богатства.





Она частично освобождается от тирании «красных директоров», которые засыпали Лукашенко обещаниями промышленного чуда в рамках государственной модернизации. Вместо экономического чуда получились финансовые причуды, структурные завалы и куча плохих долгов. Генералы наверняка будут стремиться улучшить состояние своих подшефных секторов и предприятий.





Если белорусские генералы честны, патриотичны и профессиональны, как убеждает нас Лукашенко при их назначении, то скорее рано, чем поздно, они убедятся, что белорусская модель «Совок/Госплан», порочная, непрофессиональная система бюрократического управления, конфликт интересов внутри системы власти, удушающая налоговая нагрузка, торговый протекционизм, самоизоляция от мирового финансово рынка, огромные дефекты в системе защиты прав частной собственности – вот реальные причины рецессии и глубокого кризиса белорусской экономики.





Думаю, что первый вице-премьер Николай Снопков, спокойным, скромным голосом им об этом скажет, если его не заткнут после первых непонятных для генералов слов типа «инфляция», «девальвация», «монетизация» или «капитализация». Впрочем, спроса на экономическую теорию, на профессиональные знания экономистов по проведению в Беларуси реформ ни в этом, ни в следующем году ждать не приходится. Генералы должны сами убедиться в том, что спасти Хрустальный сосуд в его нынешнем треснутом состоянии, невозможно. Для этого нужно, как минимум, два года. Это не только срок советской срочной службы. Это время до проведения конституционного референдума, короткий бюджетный цикл и время, когда бреши в белорусской модели будут такими огромными, что даже монопольный БТ/ОНТ не в состоянии будут представить её в приличном виде.





Открытыми на ближайшие 2–3 года остаются несколько очень важных вопросов: «Появится ли среди генералитета условий белорусский генерал Пиночет, который в патриотичном порыве спасти Беларусь остановит нашего стареющего Альенде? Появится ли среди белорусского генералитета те, которые, как в Украине (Крым, ДНР/ЛНР), решат сдать власть в стране внешним силам? Появятся ли среди генералов те люди, которые убедят Лукашенко на модель Сингапура, потому что именно она гарантирует им лично максимальное обогащение и защиту интересов их семей/кланов на пару поколений вперёд? Наконец, сложится ли в Беларуси ситуация, когда контролирующие основные куски белорусской экономики трёхбуквенные организации под патронажем Лукашенко не сформируют спрос на независимый суд, новые органы правопорядка, чтобы не выносить свой споры и сор из избы, в поисках правды и справедливости в судах Британии или Франции.





Лукашенко в окружении генералов – это чёткий сигнал беларусам: «Забудьте о демократии. Никакого своеволия. Железная дисциплина и порядок». Глава Беларуси жертвует «Минским диалогом», кредитом МВФ, евробондами и заигрыванием с Западом, потому что с его точки зрения», режим «Осаждённая крепость» - это против действий Кремля, а не слабеющего Евросоюза. Все те, кто будет открыто выступать против такого расклада, будут жестоко наказываться. Отток предпринимательского и человеческого капитала из Беларуси вследствие зажимания гаек – это тоже те издержки, на которые Лукашенко и окружающие его генералы готовы идти во имя того, чтобы «спасать то, что построено».