Крестный ход соберет паломников в День памяти Евфросинии Полоцкой

Источник материала: ОНТ

Сегодня православные вспоминают одну из самых почитаемых белорусских святых: 5 июня - День памяти Преподобной Евфросинии Полоцкой. Основные торжества, по традиции, проходят в родном городе заступницы Беларуси.

Тысячи людей в Полоцке проделают путь, которым когда-то прошла сама Евфросиния: от Софийского собора до женского монастыря. Маршрут не менялся десятилетиями. В этот раз тоже без изменений, кроме одного - всё будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Евфросиния Полоцкая - первая женщина в Беларуси, причисленная к лику святых. Но почитает её весь христианский мир - и православные, и католики.

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