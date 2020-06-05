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Крестный ход соберет паломников в День памяти Евфросинии Полоцкой

05.06.2020 08:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крестный ход соберет паломников в День памяти Евфросинии Полоцкой

Сегодня православные вспоминают одну из самых почитаемых белорусских святых: 5 июня - День памяти Преподобной Евфросинии Полоцкой. Основные торжества, по традиции, проходят в родном городе заступницы Беларуси.

Тысячи людей в Полоцке проделают путь, которым когда-то прошла сама Евфросиния: от Софийского собора до женского монастыря. Маршрут не менялся десятилетиями. В этот раз тоже без изменений, кроме одного - всё будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Евфросиния Полоцкая - первая женщина в Беларуси, причисленная к лику святых. Но почитает её весь христианский мир - и православные, и католики. 

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Сегодня православные вспоминают одну из самых почитаемых белорусских святых: 5 июня - День памяти Преподобной Евфросинии Полоцкой. Основные торжества, по традиции,...
 
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