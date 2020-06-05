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Нефть возвращается на рынки. ТОП активов, которые выросли в мае

05.06.2020 08:32 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Разумеется, это позитивно отражается на стоимости тех активов, которые пострадали в первую очередь от карантина и связанных с ним проблем. Особенно радует восстановление цен на черное золото, которое по итогам мая осталось вне конкуренции, что говорит о возможном скором подъеме производственных предприятий.

Нефть WTI +93%

После катастрофического апреля, когда цена на техасскую нефть обрушилась не просто до нуля, а достигла -$40 по фьючерсам на поставку в мае, сегодня WTI постепенно вернулся к своим предкризисным значениям. В течение мая американскому сырью удалось вырасти на 93%, преодолев путь от $18,08 до $34,9. Для подобного оптимизма на рынке есть 3 причины:

  1. Главный закон рыночных отношений никто не отменял. Актив падает в цене, если на него отсутствует спрос. Это продолжается до тех пор, пока цена не достигнет такого уровня, что спрос на актив появится вновь. Здесь кроется выгода и НПЗ, которые смогли дешево закупиться сырьем и спекулянтов, которые скупали контракты на нефть за копейки, а теперь будут продавать в разы дороже.
  2. Постепенное восстановление производства после карантина возвращает спрос на сырье, благодаря чему и растут цены.
  3. Катастрофический переизбыток нефти вынудил ведущие добывающие страны сократить добычу и создать искусственный дефицит, который положительно отразился на котировках.

Gap +40%

Акции компании Gap, крупнейшего ритейлера одежды в США, продемонстрировали в мае 40% рост, c $7,5 до $10,54, на фоне постепенного выхода бизнеса и людей с карантина. Штат за штатом потихоньку начинают снимать ограничительные меры, что возвращает магазины к жизни. Даже несмотря на убыток в размере $180 млн за первый квартал 2020 года, инвесторы считают, что Gap в будущем продолжит приносить стабильную прибыль, хотя и отмечают, что резкий всплеск онлайн-ритейла из-за карантина оставит свой отпечаток на оффлайн-бизнесе.

Cloudflare +36,6%

Cloudflare одна из самых молодых на фондовом рынке компаний, осуществившая IPO в сентябре 2019 года. Компания является поставщиком услуг по сетевой безопасности: защита от DDos атак, CDN, внутренние и внешние брандмауэры, веб-безопасность, обнаружение и предотвращение вторжений, контроль доставки приложений и другие. Услугами Cloudflare пользуются 10% компаний из списка Fortune 1000 и более 18% компаний из списка ТОП-1000 веб-сайтов.

Доход компании с 2016 года растет в среднем на 40% ежегодно и делает ее одной из самых перспективных IT-компаний на фондовом рынке. На фоне карантина бизнес стал еще больше внимания уделять онлайн-направлению, что привело к росту числа платящих клиентов компании, увеличило выручку и, соответственно, стоимость ее акций. В течение мая бумаги Cloudflare подорожали на 36,6%, с $22,5 до $30,74, что сделало ее самой доходной IT-компанией в мае.

Abercrombie +35,6%

Еще один представитель ритейла модной одежды, компания Abercrombie & Fitch, выросла в мае на 35,6%, с $9,71 до $13,2. Как и в случае с брендом GAP, 1049 магазинов сети стали постепенно открываться после карантина, что в будущем положительно отразится на росте выручки и прибыли компании. Подешевевшие акции известного ритейлера стали привлекательной мишенью для инвесторов. По мере улучшения ситуации в экономике люди вернуться в магазины и продолжат совершать покупки — это предсказуемый факт, который позволяет предположить возможный рост прибыли компании и стоимости ее акций соответственно.

Серебро +18,6%

Являясь представителем «тихой гавани», в которую уходят инвесторы на время различных потрясений в экономике, серебро поддерживает бычье ралли золота, хоть и с небольшой задержкой. В мае драгоценный металл подрос с $14,86 до $17,6, что составило 18,6%. Основной причиной, по которой инвесторы ищут убежища в золоте и серебре — защита капиталов от инфляции. Одни только США выпустили на рынок $9 трлн ничем не обеспеченных денег с целью поддержать экономику во время пандемии. Такой колоссальный объем дешевых денег не пройдет незаметно для инфляции, всплеск которой еще предстоит лицезреть в будущем.

Заключение

Пандемия продержится еще несколько месяцев, а об ее официальном завершении возможно объявят не раньше, чем в конце года. Однако уже сейчас начинается поэтапное снятие различных карантинных мер, выпускающих на свободу бизнес и людей, что позволит небольшими темпами начать восстанавливать экономику. Сегодня можно начать присматривать наиболее пострадавшие токенизированные акции и другие активы с целью долгосрочных покупок.

При этом обращаем ваше внимание, что спрос и цены на сырьевые товары начнут расти быстрее, поскольку производство начинается именно с сырья. Акции компаний могут еще сильно просесть по итогам финансовой отчетности за 2-й квартал 2020 года, именно эти отчеты будут отображать тот урон, который нанесла пандемия. Соответственно, для начала следует дождаться отчетов, падения акций и только потом присматривать наиболее перспективные цели для покупок.

Попробуйте зарабатывать на акциях международных компаний путем приобретения токенизированных активов.

И напоминаем, что Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

А данная статья не является финансовой консультацией.

*Партнерский материал

Источник: currency.com
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