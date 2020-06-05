|
Нефть возвращается на рынки. ТОП активов, которые выросли в мае
Источник материала: Myfin
Разумеется, это позитивно отражается на стоимости тех активов, которые пострадали в первую очередь от карантина и связанных с ним проблем. Особенно радует восстановление цен на черное золото, которое по итогам мая осталось вне конкуренции, что говорит о возможном скором подъеме производственных предприятий.
Нефть WTI +93%
После катастрофического апреля, когда цена на техасскую нефть обрушилась не просто до нуля, а достигла -$40 по фьючерсам на поставку в мае, сегодня WTI постепенно вернулся к своим предкризисным значениям. В течение мая американскому сырью удалось вырасти на 93%, преодолев путь от $18,08 до $34,9. Для подобного оптимизма на рынке есть 3 причины:
Gap +40%
Акции компании Gap, крупнейшего ритейлера одежды в США, продемонстрировали в мае 40% рост, c $7,5 до $10,54, на фоне постепенного выхода бизнеса и людей с карантина. Штат за штатом потихоньку начинают снимать ограничительные меры, что возвращает магазины к жизни. Даже несмотря на убыток в размере $180 млн за первый квартал 2020 года, инвесторы считают, что Gap в будущем продолжит приносить стабильную прибыль, хотя и отмечают, что резкий всплеск онлайн-ритейла из-за карантина оставит свой отпечаток на оффлайн-бизнесе.
Cloudflare +36,6%
Cloudflare одна из самых молодых на фондовом рынке компаний, осуществившая IPO в сентябре 2019 года. Компания является поставщиком услуг по сетевой безопасности: защита от DDos атак, CDN, внутренние и внешние брандмауэры, веб-безопасность, обнаружение и предотвращение вторжений, контроль доставки приложений и другие. Услугами Cloudflare пользуются 10% компаний из списка Fortune 1000 и более 18% компаний из списка ТОП-1000 веб-сайтов.
Доход компании с 2016 года растет в среднем на 40% ежегодно и делает ее одной из самых перспективных IT-компаний на фондовом рынке. На фоне карантина бизнес стал еще больше внимания уделять онлайн-направлению, что привело к росту числа платящих клиентов компании, увеличило выручку и, соответственно, стоимость ее акций. В течение мая бумаги Cloudflare подорожали на 36,6%, с $22,5 до $30,74, что сделало ее самой доходной IT-компанией в мае.
Abercrombie +35,6%
Еще один представитель ритейла модной одежды, компания Abercrombie & Fitch, выросла в мае на 35,6%, с $9,71 до $13,2. Как и в случае с брендом GAP, 1049 магазинов сети стали постепенно открываться после карантина, что в будущем положительно отразится на росте выручки и прибыли компании. Подешевевшие акции известного ритейлера стали привлекательной мишенью для инвесторов. По мере улучшения ситуации в экономике люди вернуться в магазины и продолжат совершать покупки — это предсказуемый факт, который позволяет предположить возможный рост прибыли компании и стоимости ее акций соответственно.
Серебро +18,6%
Являясь представителем «тихой гавани», в которую уходят инвесторы на время различных потрясений в экономике, серебро поддерживает бычье ралли золота, хоть и с небольшой задержкой. В мае драгоценный металл подрос с $14,86 до $17,6, что составило 18,6%. Основной причиной, по которой инвесторы ищут убежища в золоте и серебре — защита капиталов от инфляции. Одни только США выпустили на рынок $9 трлн ничем не обеспеченных денег с целью поддержать экономику во время пандемии. Такой колоссальный объем дешевых денег не пройдет незаметно для инфляции, всплеск которой еще предстоит лицезреть в будущем.
Заключение
Пандемия продержится еще несколько месяцев, а об ее официальном завершении возможно объявят не раньше, чем в конце года. Однако уже сейчас начинается поэтапное снятие различных карантинных мер, выпускающих на свободу бизнес и людей, что позволит небольшими темпами начать восстанавливать экономику. Сегодня можно начать присматривать наиболее пострадавшие токенизированные акции и другие активы с целью долгосрочных покупок.
При этом обращаем ваше внимание, что спрос и цены на сырьевые товары начнут расти быстрее, поскольку производство начинается именно с сырья. Акции компаний могут еще сильно просесть по итогам финансовой отчетности за 2-й квартал 2020 года, именно эти отчеты будут отображать тот урон, который нанесла пандемия. Соответственно, для начала следует дождаться отчетов, падения акций и только потом присматривать наиболее перспективные цели для покупок.
Попробуйте зарабатывать на акциях международных компаний путем приобретения токенизированных активов.
И напоминаем, что Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.
А данная статья не является финансовой консультацией.
*Партнерский материал
Источник: currency.com
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пандемия коронавирусной инфекции продолжает оставаться главным действующим лицом в жизни людей и мировой экономики в 2020 году, хотя ее влияние постепенно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)