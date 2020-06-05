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«Переписывался с некой Машей "по дружбе". В итоге третьей лишней оказалась я». Психолог отвечает читательнице

05.06.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы всегда ратуем за соблюдение личного пространства в паре и собственный, а не только лишь «наш общий» круг общения. Обратная сторона медали: люди из этого круга могут стать для партнера более близкими, чем вы. И вот уже ты сама, а не «та знакомая девочка», — третья лишняя. Именно с этим столкнулась наша читательница и обратилась за помощью к редакции LADY и психологу.

Потерять близкого человека легко. А вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мы встречаемся с молодым человеком больше года. Я очень спокойная, конфликтов сама никогда не создаю, а он — наоборот. Что ни ссора — все по его инициативе. Никаких обоснований нет: просто находит повод, встает и уходит, громко хлопнув дверью.


Это не имеет прямого отношения к нашему последнему конфликту, просто деталь: мое спокойствие не устраивает его, и ему, видимо, не хватает огня.

В последние недели мне казалось, что у нас все в порядке, но из-за пандемии он не работал, а я напротив: и работа, и учеба. В любую свободную минуту старалась быть рядом, выходные предлагала провести вместе. Но он резко отказался видеться и разговаривать. Я, как обычно, промолчала и дала ему время остыть и объясниться.

Спустя пару дней он заявил, что хотел со мной расстаться.

И тут предыстория: в кругу наших знакомых есть некая Маша. В нее был влюблен друг моего молодого человека, но она никак не реагировала на его чувства. При этом девушка регулярно появлялась в нашей жизни: например, часто переписывалась с моим парнем. Он говорил мне, что это просто дружба, я раздражалась… В итоге он обещал прекратить это странное общение.

Но сделал все наоборот. Парень рассказал, что во время наших ссор он писал ей, они сблизились, стали интересны друг другу, а ко мне он охладел. Позже выяснилось, что он врал мне: говорил, что проводит время у друга, а сам встречался с ней.


Так вот, в тот вечер он говорил, как сильно хочет все наладить, как боится меня потерять. Но что по факту? Он продолжает общение с этой Машей, и я начинаю понимать, что третий лишний здесь не Маша, а я.

Подскажите, могу ли я что-то с этим сделать? Есть ли шанс его вернуть?

Ответ психолога:


  • Янина КоновкоПсихолог «Центра успешных отношений»
     

— Сразу отвечу на вопрос «как вернуть мужчину?», с которым мы часто встречаемся в письмах читательниц.

Никак.

Если бы он был феном, который у вас одолжила подруга, то да — вы можете позвонить ей и потребовать свою вещь назад. Но мужчина не фен (к счастью или сожалению — тут уж как кому), и вернуть мужчину без его желания нельзя.


Но кое-что в этой ситуации вы действительно можете для себя сделать:

  1. Понять, действительно ли вам нужен именно этот мужчина. Достаточно ли вы хорошо его знаете, готовы ли вы создавать с ним семью и рожать детей, если это, конечно, в принципе входит в ваши жизненные планы. Четко ли вы понимаете его достоинства и недостатки.
  2. Ответить себе на вопрос: готовы ли вы продолжать проявлять такое же терпение в будущем к его инфантильному, легко возбудимому поведению с учетом того, что он не изменится?
  3. Если на оба предыдущих вопроса ответы «да», то, чтобы восстановить отношения, вам необходимо озвучить это желание своему мужчине. Сказать о том, что вы хотите продолжить ваши отношения, потому, что он вам дорог (если так и есть).
  4. И очень важно установить четкие границы в отношениях. Этот момент, к сожалению, упускают в начале отношений большинство пар, и потом появляется много проблем. Вам необходимо выработать совместные правила, по которым вы будете взаимодействовать дальше. То, что для одного — норма, для другого может быть совсем неприемлемо. Вам необходимо оговорить переписку, встречи, общение, флирт с противоположным полом, ситуации обмана, конфликтов. Как вы их решаете, что вам нравится/не нравится, какие есть табу (например физическая агрессия, злоупотребление алкоголем и т. д.). Если партнер согласился с правилами, но продолжает их методично нарушать — это неуважение к вам. Если он действительно хочет отношений, если он достаточно зрелый и взрослый для этого, то будет стараться соблюдать договоренности.

Верьте в себя — и все обязательно получится!

 
 
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Несколько переписок и встреч: и вот уже ты сама, а не «та знакомая девочка» - третья лишняя. Именно с этим столкнулась наша читательница и обратилась за помощью к...
 
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