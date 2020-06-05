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«Переписывался с некой Машей "по дружбе". В итоге третьей лишней оказалась я». Психолог отвечает читательнице
Источник материала: Tut.by
Мы всегда ратуем за соблюдение личного пространства в паре и собственный, а не только лишь «наш общий» круг общения. Обратная сторона медали: люди из этого круга могут стать для партнера более близкими, чем вы. И вот уже ты сама, а не «та знакомая девочка», — третья лишняя. Именно с этим столкнулась наша читательница и обратилась за помощью к редакции LADY и психологу.
— Мы встречаемся с молодым человеком больше года. Я очень спокойная, конфликтов сама никогда не создаю, а он — наоборот. Что ни ссора — все по его инициативе. Никаких обоснований нет: просто находит повод, встает и уходит, громко хлопнув дверью.
Это не имеет прямого отношения к нашему последнему конфликту, просто деталь: мое спокойствие не устраивает его, и ему, видимо, не хватает огня.
В последние недели мне казалось, что у нас все в порядке, но из-за пандемии он не работал, а я напротив: и работа, и учеба. В любую свободную минуту старалась быть рядом, выходные предлагала провести вместе. Но он резко отказался видеться и разговаривать. Я, как обычно, промолчала и дала ему время остыть и объясниться.
Спустя пару дней он заявил, что хотел со мной расстаться.
И тут предыстория: в кругу наших знакомых есть некая Маша. В нее был влюблен друг моего молодого человека, но она никак не реагировала на его чувства. При этом девушка регулярно появлялась в нашей жизни: например, часто переписывалась с моим парнем. Он говорил мне, что это просто дружба, я раздражалась… В итоге он обещал прекратить это странное общение.
Но сделал все наоборот. Парень рассказал, что во время наших ссор он писал ей, они сблизились, стали интересны друг другу, а ко мне он охладел. Позже выяснилось, что он врал мне: говорил, что проводит время у друга, а сам встречался с ней.
Так вот, в тот вечер он говорил, как сильно хочет все наладить, как боится меня потерять. Но что по факту? Он продолжает общение с этой Машей, и я начинаю понимать, что третий лишний здесь не Маша, а я.
Подскажите, могу ли я что-то с этим сделать? Есть ли шанс его вернуть?
Ответ психолога:
— Сразу отвечу на вопрос «как вернуть мужчину?», с которым мы часто встречаемся в письмах читательниц.
Никак.
Если бы он был феном, который у вас одолжила подруга, то да — вы можете позвонить ей и потребовать свою вещь назад. Но мужчина не фен (к счастью или сожалению — тут уж как кому), и вернуть мужчину без его желания нельзя.
Но кое-что в этой ситуации вы действительно можете для себя сделать:
Верьте в себя — и все обязательно получится!
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«Переписывался с некой Машей "по дружбе". В итоге третьей лишней оказалась я». Психолог отвечает читательнице
Несколько переписок и встреч: и вот уже ты сама, а не «та знакомая девочка» - третья лишняя. Именно с этим столкнулась наша читательница и обратилась за помощью к...
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