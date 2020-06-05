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За минувшие сутки в Нью-Йорке арестованы около 300 человек

05.06.2020 08:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За минувшие сутки в Нью-Йорке арестованы около 300 человек

За минувшие сутки в Нью-Йорке были арестованы около 300 человек, участвовавших в акциях протеста. Как сообщает ТАСС, с каждым днем число арестов в крупнейшем американском городе снижается.

Источник цитирует начальника нью-йоркской полиции Дермота Шиа.

В частности, глава полиции Нью-Йорка упомянул случаи, когда участники беспорядков наполняли цементов бутылки из-под воды, а после швыряли их в правоохранителей.

Шиа обещает, что проведет тщательное расследование обвинений в том, что некоторые полицейские могли превышать свои полномочия.

Протесты во многих городах США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался от удушения сотрудником полиции. Ранее сообщалось, что официальная судебно-медицинская экспертиза признала смерть Флойда убийством.

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За минувшие сутки в Нью-Йорке были арестованы около 300 человек, участвовавших в акциях протеста. Как сообщает ТАСС, с каждым днем число арестов в крупнейшем...
 
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