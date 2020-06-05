|
За минувшие сутки в Нью-Йорке арестованы около 300 человек
Источник материала: ОНТ
За минувшие сутки в Нью-Йорке были арестованы около 300 человек, участвовавших в акциях протеста. Как
Источник цитирует начальника нью-йоркской полиции Дермота Шиа.
В частности, глава полиции Нью-Йорка упомянул случаи, когда участники беспорядков наполняли цементов бутылки из-под воды, а после швыряли их в правоохранителей.
Шиа обещает, что проведет тщательное расследование обвинений в том, что некоторые полицейские могли превышать свои полномочия.
Протесты во многих городах США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался от удушения сотрудником полиции. Ранее
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За минувшие сутки в Нью-Йорке были арестованы около 300 человек, участвовавших в акциях протеста. Как сообщает ТАСС, с каждым днем число арестов в крупнейшем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)