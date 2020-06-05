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Латвийский судья показал футболисту средний палец и красную карточку

05.06.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Латвии клубы начали играть товарищеские матчи. Например, «Рига» Олега Кононова проиграла «РФС Рига» со счетом 2:0. Только арбитр той встречи Андрис Трейманис чуть не попал в международный скандал, пишет sports.ru.

После матча в сети опубликовали скриншот трансляции, на котором Андрис показывает средний палец темнокожему легионеру «РФС Рига» Седрику Куадио – в том эпизоде судья еще и удалил футболиста.


Судью быстро начали осуждать – особенно на волне протестов в США, где жестокость полицейского при задержании привела к смерти афроамериканца.

Трейманис – 35-летний арбитр ФИФА и один из кандидатов на работу на ЧМ-2022 от Европы. В этом сезоне он судил матчи квалификации ЛЧ и 4 игры Лиги Европы. Поэтому сразу после публикации скандального стоп-кадра поспешил объяснить ситуацию:

«После игры мне много звонили с просьбой объяснить произошедшее. Хочу лично объяснить всем, чтобы прекратить все разговоры. 

В том эпизоде игрок показал средний палец сопернику – за это по правилам надо удалять. Игрок, увидев красную карточку, не понял, за что ее получил. Как не понял и объяснение – пришлось повторить жест, чтобы всем стало ясно.

Я просто показал, что он натворил. Не нужно выхватывать деталь из целого – смотрите весь эпизод целиком. Бывает, что из черного делают белое и наоборот».

Собственно, вот видео эпизода – из него понятно, что Трейманис был максимально корректен с футболистом.

 
 
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