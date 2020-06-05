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Родственники Шумахера договорились не рассказывать о здоровье гонщика

05.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Младший брат Михаэля Шумахера Ральф заявил, что родственники семикратного чемпиона мира в гонках "Формула-1" договорились не рассказывать СМИ о его здоровье.

 Об этом он сообщил в интервью газете Kolner Express, передает РБК.

"Мы с семьей договорились хранить молчание и не отвечать на вопросы о состоянии здоровья Михаэля", - заявил Ральф.

В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в Альпах. Он упал во время катания на горных лыжах и ударился головой о камень. После травмы семикратный чемпион мира перенес операцию и несколько месяцев провел в коме. С тех пор немецкий спортсмен проходит реабилитацию.


В сентябре 2019 года французское издание Le Parisien сообщило, что Шумахера поместили в одну из клиник Парижа. По информации газеты, немец провел в больнице три дня, после чего был перевезен обратно в свой швейцарский дом. Сообщалось, что пилоту делали переливание крови с добавлением стволовых клеток.

Как писало Le Parisien, Шумахера перевозили на машине скорой помощи. Каталку, на которой его перемещали из автомобиля в здание больницы, закрывали специальной ширмой. В клинике гонщика навестил его бывший руководитель в Ferrari, глава Международной федерации автоспорта (FIA) Жан Тодт.
 
 
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Младший брат Михаэля Шумахера Ральф заявил, что родственники семикратного чемпиона мира в гонках "Формула-1" договорились не рассказывать СМИ о его здоровье.
 
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