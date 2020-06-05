﻿ Десятка вкладов со ставкой больше 13 процентов годовых. Обзор коротких рублевых депозитов. 21.by
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Десятка вкладов со ставкой больше 13 процентов годовых. Обзор коротких рублевых депозитов

05.06.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третий месяц подряд ставки по вкладам в национальной валюте продолжают расти. И это несмотря на то, что две недели назад ставка рефинансирования вновь снизилась почти на 1%. FINANCE.TUT.BY изучил поднявшиеся ставки и предлагает вам познакомиться с самыми выгодными предложениями в каждом из банков. Есть подозрение, что такая щедрость долго не продлится.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Информация по ставкам актуальна на 5 июня на 9.00.

Вклады на срок до 35 дней

За последний месяц в этом сегменте Банк БелВЭБ и БТА Банк подняли ставку сразу до 13% годовых. Повышаться стали ставки и по отзывным вкладам, что раньше было большой редкостью: в Альфа-Банке и Технобанке они выросли на 2,8% и 1% годовых соответственно. Лишь Банк Дабрабыт забрал 1% годовых у вкладчиков в данном сегменте.

Самая выгодная ставка в данном сегменте теперь составляет 13% годовых (Банк БелВЭБ и БТА Банк), самая низкая ставка — 8,5% годовых (Статусбанк). Все варианты безотзывные.

Банк, вклад

Ставка в мае (размер изменения ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 8,5% (+0,1%), 8,6%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад в днях (отзывный)

7,7% (+2,8), 10,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

11,5% (+0,1%), 11,6%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д

11,2% (1,8%), 13%

Белинвестбанк,

Личный выбор

8,9% (-), 8,9%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

9,5% (-), 9,5%

БТА Банк,

БТА Мини Online

11,11% (+1,89%), 13%

Банк Решение,

Online-решение

11,5% (+0,1%), 11,6%

Идея Банк,

Фирменный онлайн плюс

10% (-), 10%

Банк Дабрабыт,

Добры месяц

10,0% (-1%), 9%

Paritetbank,

Практичный

11,5% (-), 11,5%

Статусбанк,

Расчетливые бабки — online

8,5% (-), 8,5%

Технобанк,

е-Соло (отзывный)

10,0% (+1%), 11%

Цептер Банк,

Цептер Smart Стандарт

10,25% (+0,25%), 10,5%

Банк, вклад

Ставка в мае (размер изменения ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 8,5% (+0,1%), 8,6%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад в днях (отзывный)

7,7% (+2,8), 10,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

11,5% (+0,1%), 11,6%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д

11,2% (1,8%), 13%

Белинвестбанк,

Личный выбор

8,9% (-), 8,9%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

9,5% (-), 9,5%

БТА Банк,

БТА Мини Online

11,11% (+1,89%), 13%

Банк Решение,

Online-решение

11,5% (+0,1%), 11,6%

Идея Банк,

Фирменный онлайн плюс

10% (-), 10%

Банк Дабрабыт,

Добры месяц

10,0% (-1%), 9%

Paritetbank,

Практичный

11,5% (-), 11,5%

Статусбанк,

Расчетливые бабки — online

8,5% (-), 8,5%

Технобанк,

е-Соло (отзывный)

10,0% (+1%), 11%

Цептер Банк,

Цептер Smart Стандарт

10,25% (+0,25%), 10,5%

Вклады на срок до 400 дней

В сегменте вкладов на год практически все переступили порог в 13% годовых.

Сейчас на рынке есть семь предложений со ставкой 13,5% годовых. Вот-вот банки дойдут и до 14% годовых. Всего-навсего 0,25% годовых отделяет от нового рубежа ставка в Белорусском народном банке.

Самая высокая ставка — 13,75% годовых (Белорусский народный банк), самая низкая — 6,21% (Идея Банк, депозит отзывный).

Банк, вклад

Ставка в мае (размер изменения ставки), ставка сегодня

РРБ-Банк,

RRB-online

 13,5% (-), 13,5%

МТБанк,

МТБелки online

 11,75% (-), 11,75%

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 13,1% (+0,1%), 13,2%

Белорусский народный банк,

Рублю, Ergo Sum+

 13,75% (-), 13,75%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

11,7% (+1,3%), 13%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

12,5% (-), 12,5%

Беларусбанк,

Урожайный online

12,45% (+0,75%), 11,7%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д

13,0% (+0,5%), 13,5%

Белгазпромбанк,

Марафон

13,5% (-), 13,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор

11,3% (-), 11,3%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

10,0% (+0,8%), 10,8%

БТА Банк,

Я Реален

11,9% (+1,6%), 13,5%

Банк Решение,

Online-решение

13,5% (-0,5%), 13%

Идея Банк,

Фирменный онлайн 12 (отзывный)

6,21% (-), 6,21%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

13,5% (-), 13,5%

Paritetbank,

Клевер

13,5% (-), 13,5%

Приорбанк,

Выше.net

12,5% (-), 12,5%

Технобанк,

е-Максимум

12,2% (+1,05%), 13,25%

Франсабанк,

Верный расчет

13% (+0,5%), 13,5%

Цептер Банк,

Цептер Симфония

12,05% (-), 12,05%

Банк, вклад

Ставка в мае (размер изменения ставки), ставка сегодня

РРБ-Банк,

RRB-online

 13,5% (-), 13,5%

МТБанк,

МТБелки online

 11,75% (-), 11,75%

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 13,1% (+0,1%), 13,2%

Белорусский народный банк,

Рублю, Ergo Sum+

 13,75% (-), 13,75%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

11,7% (+1,3%), 13%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

12,5% (-), 12,5%

Беларусбанк,

Урожайный online

12,45% (+0,75%), 11,7%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д

13,0% (+0,5%), 13,5%

Белгазпромбанк,

Марафон

13,5% (-), 13,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор

11,3% (-), 11,3%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

10,0% (+0,8%), 10,8%

БТА Банк,

Я Реален

11,9% (+1,6%), 13,5%

Банк Решение,

Online-решение

13,5% (-0,5%), 13%

Идея Банк,

Фирменный онлайн 12 (отзывный)

6,21% (-), 6,21%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

13,5% (-), 13,5%

Paritetbank,

Клевер

13,5% (-), 13,5%

Приорбанк,

Выше.net

12,5% (-), 12,5%

Технобанк,

е-Максимум

12,2% (+1,05%), 13,25%

Франсабанк,

Верный расчет

13% (+0,5%), 13,5%

Цептер Банк,

Цептер Симфония

12,05% (-), 12,05%

 
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