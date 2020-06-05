Десятка вкладов со ставкой больше 13 процентов годовых. Обзор коротких рублевых депозитов

Третий месяц подряд ставки по вкладам в национальной валюте продолжают расти. И это несмотря на то, что две недели назад ставка рефинансирования вновь снизилась почти на 1%. FINANCE.TUT.BY изучил поднявшиеся ставки и предлагает вам познакомиться с самыми выгодными предложениями в каждом из банков. Есть подозрение, что такая щедрость долго не продлится.
Информация по ставкам актуальна на 5 июня на 9.00.
Вклады на срок до 35 дней
За последний месяц в этом сегменте Банк БелВЭБ и БТА Банк подняли ставку сразу до 13% годовых. Повышаться стали ставки и по отзывным вкладам, что раньше было большой редкостью: в Альфа-Банке и Технобанке они выросли на 2,8% и 1% годовых соответственно. Лишь Банк Дабрабыт забрал 1% годовых у вкладчиков в данном сегменте.
Самая выгодная ставка в данном сегменте теперь составляет 13% годовых (Банк БелВЭБ и БТА Банк), самая низкая ставка — 8,5% годовых (Статусбанк). Все варианты безотзывные.
Банк, вклад
Ставка в мае (размер изменения ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
8,5% (+0,1%), 8,6%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад в днях (отзывный)
7,7% (+2,8), 10,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
11,5% (+0,1%), 11,6%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
11,2% (1,8%), 13%
Белинвестбанк,
Личный выбор
8,9% (-), 8,9%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
9,5% (-), 9,5%
БТА Банк,
БТА Мини Online
11,11% (+1,89%), 13%
Банк Решение,
Online-решение
11,5% (+0,1%), 11,6%
Идея Банк,
Фирменный онлайн плюс
10% (-), 10%
Банк Дабрабыт,
Добры месяц
10,0% (-1%), 9%
Paritetbank,
Практичный
11,5% (-), 11,5%
Статусбанк,
Расчетливые бабки — online
8,5% (-), 8,5%
Технобанк,
е-Соло (отзывный)
10,0% (+1%), 11%
Цептер Банк,
Цептер Smart Стандарт
10,25% (+0,25%), 10,5%
Банк, вклад
Ставка в мае (размер изменения ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
8,5% (+0,1%), 8,6%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад в днях (отзывный)
7,7% (+2,8), 10,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
11,5% (+0,1%), 11,6%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
11,2% (1,8%), 13%
Белинвестбанк,
Личный выбор
8,9% (-), 8,9%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
9,5% (-), 9,5%
БТА Банк,
БТА Мини Online
11,11% (+1,89%), 13%
Банк Решение,
Online-решение
11,5% (+0,1%), 11,6%
Идея Банк,
Фирменный онлайн плюс
10% (-), 10%
Банк Дабрабыт,
Добры месяц
10,0% (-1%), 9%
Paritetbank,
Практичный
11,5% (-), 11,5%
Статусбанк,
Расчетливые бабки — online
8,5% (-), 8,5%
Технобанк,
е-Соло (отзывный)
10,0% (+1%), 11%
Цептер Банк,
Цептер Smart Стандарт
10,25% (+0,25%), 10,5%
Вклады на срок до 400 дней
В сегменте вкладов на год практически все переступили порог в 13% годовых.
Сейчас на рынке есть семь предложений со ставкой 13,5% годовых. Вот-вот банки дойдут и до 14% годовых. Всего-навсего 0,25% годовых отделяет от нового рубежа ставка в Белорусском народном банке.