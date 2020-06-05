Десятка вкладов со ставкой больше 13 процентов годовых. Обзор коротких рублевых депозитов

Источник материала: Tut.by

Третий месяц подряд ставки по вкладам в национальной валюте продолжают расти. И это несмотря на то, что две недели назад ставка рефинансирования вновь снизилась почти на 1%. FINANCE.TUT.BY изучил поднявшиеся ставки и предлагает вам познакомиться с самыми выгодными предложениями в каждом из банков. Есть подозрение, что такая щедрость долго не продлится.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Информация по ставкам актуальна на 5 июня на 9.00.

Вклады на срок до 35 дней

За последний месяц в этом сегменте Банк БелВЭБ и БТА Банк подняли ставку сразу до 13% годовых. Повышаться стали ставки и по отзывным вкладам, что раньше было большой редкостью: в Альфа-Банке и Технобанке они выросли на 2,8% и 1% годовых соответственно. Лишь Банк Дабрабыт забрал 1% годовых у вкладчиков в данном сегменте.

Самая выгодная ставка в данном сегменте теперь составляет 13% годовых ( Банк БелВЭБ и БТА Банк ), самая низкая ставка — 8,5% годовых ( Статусбанк ). Все варианты безотзывные.

Банк, вклад Ставка в мае (размер изменения ставки), ставка сегодня Банк ВТБ, ВТБ-Enter 8,5% (+0,1%), 8,6% Альфа-Банк, Альфа-Вклад в днях (отзывный) 7,7% (+2,8), 10,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 11,5% (+0,1%), 11,6% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д 11,2% (1,8%), 13% Белинвестбанк, Личный выбор 8,9% (-), 8,9% БПС-Сбербанк, Сохраняй 9,5% (-), 9,5% БТА Банк, БТА Мини Online 11,11% (+1,89%), 13% Банк Решение, Online-решение 11,5% (+0,1%), 11,6% Идея Банк, Фирменный онлайн плюс 10% (-), 10% Банк Дабрабыт, Добры месяц 10,0% (-1%), 9% Paritetbank, Практичный 11,5% (-), 11,5% Статусбанк, Расчетливые бабки — online 8,5% (-), 8,5% Технобанк, е-Соло (отзывный) 10,0% (+1%), 11% Цептер Банк, Цептер Smart Стандарт 10,25% (+0,25%), 10,5%

Банк, вклад Ставка в мае (размер изменения ставки), ставка сегодня Банк ВТБ, ВТБ-Enter 8,5% (+0,1%), 8,6% Альфа-Банк, Альфа-Вклад в днях (отзывный) 7,7% (+2,8), 10,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 11,5% (+0,1%), 11,6% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д 11,2% (1,8%), 13% Белинвестбанк, Личный выбор 8,9% (-), 8,9% БПС-Сбербанк, Сохраняй 9,5% (-), 9,5% БТА Банк, БТА Мини Online 11,11% (+1,89%), 13% Банк Решение, Online-решение 11,5% (+0,1%), 11,6% Идея Банк, Фирменный онлайн плюс 10% (-), 10% Банк Дабрабыт, Добры месяц 10,0% (-1%), 9% Paritetbank, Практичный 11,5% (-), 11,5% Статусбанк, Расчетливые бабки — online 8,5% (-), 8,5% Технобанк, е-Соло (отзывный) 10,0% (+1%), 11% Цептер Банк, Цептер Smart Стандарт 10,25% (+0,25%), 10,5%

Вклады на срок до 400 дней

В сегменте вкладов на год практически все переступили порог в 13% годовых.

Сейчас на рынке есть семь предложений со ставкой 13,5% годовых. Вот-вот банки дойдут и до 14% годовых. Всего-навсего 0,25% годовых отделяет от нового рубежа ставка в Белорусском народном банке .

Самая высокая ставка — 13,75% годовых ( Белорусский народный банк ), самая низкая — 6,21% ( Идея Банк , депозит отзывный).

Банк, вклад Ставка в мае (размер изменения ставки), ставка сегодня РРБ-Банк, RRB-online 13,5% (-), 13,5% МТБанк, МТБелки online 11,75% (-), 11,75% Банк ВТБ, ВТБ-Enter 13,1% (+0,1%), 13,2% Белорусский народный банк, Рублю, Ergo Sum+ 13,75% (-), 13,75% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 11,7% (+1,3%), 13% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 12,5% (-), 12,5% Беларусбанк, Урожайный online 12,45% (+0,75%), 11,7% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д 13,0% (+0,5%), 13,5% Белгазпромбанк, Марафон 13,5% (-), 13,5% Белинвестбанк, Личный выбор 11,3% (-), 11,3% БПС-Сбербанк, Сохраняй 10,0% (+0,8%), 10,8% БТА Банк, Я Реален 11,9% (+1,6%), 13,5% Банк Решение, Online-решение 13,5% (-0,5%), 13% Идея Банк, Фирменный онлайн 12 (отзывный) 6,21% (-), 6,21% Банк Дабрабыт, Шчодры 13,5% (-), 13,5% Paritetbank, Клевер 13,5% (-), 13,5% Приорбанк, Выше.net 12,5% (-), 12,5% Технобанк, е-Максимум 12,2% (+1,05%), 13,25% Франсабанк, Верный расчет 13% (+0,5%), 13,5% Цептер Банк, Цептер Симфония 12,05% (-), 12,05%

Банк, вклад Ставка в мае (размер изменения ставки), ставка сегодня РРБ-Банк, RRB-online 13,5% (-), 13,5% МТБанк, МТБелки online 11,75% (-), 11,75% Банк ВТБ, ВТБ-Enter 13,1% (+0,1%), 13,2% Белорусский народный банк, Рублю, Ergo Sum+ 13,75% (-), 13,75% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 11,7% (+1,3%), 13% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 12,5% (-), 12,5% Беларусбанк, Урожайный online 12,45% (+0,75%), 11,7% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д 13,0% (+0,5%), 13,5% Белгазпромбанк, Марафон 13,5% (-), 13,5% Белинвестбанк, Личный выбор 11,3% (-), 11,3% БПС-Сбербанк, Сохраняй 10,0% (+0,8%), 10,8% БТА Банк, Я Реален 11,9% (+1,6%), 13,5% Банк Решение, Online-решение 13,5% (-0,5%), 13% Идея Банк, Фирменный онлайн 12 (отзывный) 6,21% (-), 6,21% Банк Дабрабыт, Шчодры 13,5% (-), 13,5% Paritetbank, Клевер 13,5% (-), 13,5% Приорбанк, Выше.net 12,5% (-), 12,5% Технобанк, е-Максимум 12,2% (+1,05%), 13,25% Франсабанк, Верный расчет 13% (+0,5%), 13,5% Цептер Банк, Цептер Симфония 12,05% (-), 12,05%