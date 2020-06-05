Золотовалютные резервы Беларуси снизились в мае

Источник материала: Myfin

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За май 2020 года золотовалютные резервы снизились на $3,7 млн после роста в апреле на $96,4 млн.

«Отрицательное влияние на объем золотовалютных резервов в мае оказало плановое погашение Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $220 млн» – отметили в Нацбанке.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в мае способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также рост стоимости монетарного золота.