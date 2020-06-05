В кинотеатрах Брестской области завершают модернизацию

Источник материала: Виртуальный Брест

В районных кинотеатрах Брестской области используют вынужденную паузу в прокате для завершения модернизации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КУП "Брестоблкиновидеопрокат".





"В этом году, согласно государственной программы "Культура Беларуси", из областного бюджета выделены средства на закупку нового кинооборудования для трех райцентров - Ганцевичей, Ляховичей и Дрогичина. Это цифровое оборудование позволяет показывать фильмы как в 2D, так и в 3D-формате. Такая аппаратура уже установлена практически во всех кинотеатрах области. Это, можно сказать, заключительный аккорд", - отметил директор "Брестоблкиновидеопроката" Дмитрий Селюк.

По его словам, тендеры уже состоялись, новые экраны и проекторы закуплены и доставлены в районные кинотеатры. В Ганцевичах начинается монтаж оборудования. Ляховичский "Октябрь" открылся после ремонта 22 мая. Вскоре возобновит работу и кинотеатр в Дрогичине.

Текущий ремонт в период вынужденной паузы из-за эпидемиологической ситуации провели за собственные средства и в пинском кинотеатре "Победа". Здесь обновили зрительный зал - обшили стены специальным трудновоспламеняемым материалом. С 4 июня кинотеатр возобновил показы. "Пока планируются по два сеанса в день, это будут фильмы прошлых лет. Как и все любители больших экранов, ждем начала мировых премьер - с ними в кинотеатры вернется полноценная жизнь", - сказал директор кинотеатра Александр Яромчик.

В Брестской области функционируют 15 кинотеатров. При рассадке зрителей в залах соблюдаются принцип социального дистанцирования и другие рекомендуемые противоэпидемические меры.