Российские ученые придумали новый способ поиска жизни на Марсе

Источник материала: ОНТ

В России ученые придумали новый способ поиска жизни на планетах солнечной системы, в том числе на Марсе. Речь идет о лазерном сканировании поверхности небесных тел с борта посадочной станции или космического аппарата. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова вице-президента международного Комитета по космическим исследованиям Михаила Панасюка.

Уточняется, что объекты можно будет исследовать на расстоянии сотен километров. При этом возможно обнаружение следов активности лишь на поверхности планеты.

По словам ученого, новый метод опробуют в 2021-2022 годах – для тестирования нового способа поиска жизни на околоземную орбиту планируют вывести малый спутник.

Кроме этого, рассказал Панасюк, российские ученые подписали соглашение с итальянскими исследователями, занимающимися астробиологией. Итальянцы разработали свой метод поиска жизни в космосе. В июле текущего года они запустят космический аппарат при поддержке Европейского космического агентства. После этого группы российских и итальянских ученых планируют создать совместный спутник, где установят свои приборы.

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