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Под Минском заметили туманную радугу - она бесцветная
Источник материала: Tut.by
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«Длительные дожди сделали свое дело! Несколько дней подряд утро в пригороде Минска сопровождается туманами и обильной росой. Осталось „включить“ свет и сотворить чудо! И это чудо наступило! Сегодня утром в небе над Ратомкой можно было увидеть туманную радугу. Туманная радуга появляется при освещении солнечными лучами слабого тумана, состоящего из капелек радиусом около 25 мкм. Такое атмосферное явление я вижу впервые!», — говорится в сообщении.
Туманная или же белая радуга — это широкая блестящая белая дуга, обусловленная преломлением и рассеянием света в очень мелких капельках воды. Причем ее внутренняя сторона может быть немного окрашена в фиолетовый цвет, а внешняя — в оранжевый.
Такая радуга образуется в результате рассеяния света на каплях воды, существенно меньших, чем те, что присутствуют в воздухе при образовании обычной радуги. Исчезновение цветов при этом вызывается дифракцией света, влияние которой возрастает при уменьшении размеров капель.
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Туманная радуга появляется при освещении солнечными лучами слабого тумана, состоящего из капелек радиусом около 25 мкм.
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