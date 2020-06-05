Под Минском заметили туманную радугу - она бесцветная

Источник материала: Tut.by

В сообществе «Природа Беларуси» в «ВКонтакте» появились фото так называемой туманной радуги, сделанные в Ратомке под Минском.



Фото: «Природа Беларуси» / ВКонтакте

«Длительные дожди сделали свое дело! Несколько дней подряд утро в пригороде Минска сопровождается туманами и обильной росой. Осталось „включить“ свет и сотворить чудо! И это чудо наступило! Сегодня утром в небе над Ратомкой можно было увидеть туманную радугу. Туманная радуга появляется при освещении солнечными лучами слабого тумана, состоящего из капелек радиусом около 25 мкм. Такое атмосферное явление я вижу впервые!», — говорится в сообщении.

Туманная или же белая радуга — это широкая блестящая белая дуга, обусловленная преломлением и рассеянием света в очень мелких капельках воды. Причем ее внутренняя сторона может быть немного окрашена в фиолетовый цвет, а внешняя — в оранжевый.

Такая радуга образуется в результате рассеяния света на каплях воды, существенно меньших, чем те, что присутствуют в воздухе при образовании обычной радуги. Исчезновение цветов при этом вызывается дифракцией света, влияние которой возрастает при уменьшении размеров капель.