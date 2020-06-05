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Тест-драйв нового Haval H5. Чем хорош рамный внедорожник по цене «бюджетного» седана?

05.06.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рамный, с полным приводом, турбомотором и неплохим оснащением. За чуть меньше, чем 16 тысяч долларов в пересчете. Надо брать? На тест-драйв так точно. Потому что в категории «много автомобиля за умеренные деньги» противопоставить что-нибудь Haval H5 может только УАЗ Patriot. Надеюсь, до сравнительного теста мы еще дойдем, а пока изучили вдоль и поперек китайский внедорожник.

Чтобы трезво оценить Haval H5, нужно подходить к нему с полным пониманием того, что это рамный внедорожник, а не рафинированный городской кроссовер или легковой «универсал». И он не может стать им заменой. О главном сопернике я уже сказал в начале. Вот с «уазовскими» мерками и надо примерять.

Восставший из могикан


А он почти не изменился за 20 лет. В автомобиле легко узнать прародителя — Isuzu Axiom

Давайте честно — конструктивно автомобиль уходит своими корнями лет на двадцать назад. Сначала это был Isuzu Axiom, который был построен на базе Isuzu Amigo (Rodeo Sport), который, в свою очередь, конструктивно не отличался от Opel Frontera Sport. В 2005 году автомобиль начали производить в Китае под маркой Great Wall Hover. В течение своей немалой жизни внедорожник пережил несколько обновлений: меняли внешность, технику. И вот в 2020 году автомобиль уже под маркой Haval начали производить на заводе под Тулой, там же, где делают кроссоверы F7 и F7x. Но с какого бока ни взгляни на Haval H5 — это все то же Isuzu Axiom.


Концептуально техника за 20 лет не поменялась. Кузов все так же покоится на раме. Передняя подвеска — независимая, торсионная. Задняя — неразрезной мост на продольных рычагах и пружинах. Передний мост подключается жестко. Режимы «раздатки» включаются кнопками на передней панели. Дорожный просвет — 204 мм. Все понятно, все знакомо.

Лучше — проще


Двигатель — проверенный временем агрегат Mitsubishi

Для Haval H5 предлагается две версии одного мотора. Это двухлитровый бензиновый агрегат с турбонаддувом мощностью 150 или 170 л.с. При этом крутящий момент един — 250 Нм. Коробка передач тоже одна — шестиступенчатая «механика». АКП нет и не будет.

Оснащение базовой версии Comfort за те самые 37 700 рублей вполне приличное для утилитарного автомобиля. Две подушки безопасности, климат-контроль, электропакет, круиз-контроль, мультимедийная система, датчики парковки сзади, подогрев передних сидений, ABS и ESP. В более богатой комплектации Premium — важно! — есть надувные шторки безопасности. А еще камера заднего вида с динамическими линиями разметки, электрорегулировки водительского кресла, противотуманные фары и отделка сидений искусственной кожей.

Для тест-драйва мне досталась именно такая, но при этом с базовым 150-сильным мотором. Уверен, что именно такие и будут пользоваться спросом наряду с версией Comfort.


Посадка водителя не идеальная, но найти удобное положение можно

Никаких новомодных штучек вроде бесключевого доступа в салон в Haval H5 не предусмотрено. Забираться в салон — та еще задачка. Ноги нужно задирать непривычно высоко. А вот сама посадка — как раз привычная. Конечно, если вы хоть раз ездили на рамных внедорожниках 90-х или 2000-х годов, особенно японских. Кресла установлены низко что спереди, что сзади. Поэтому за рулем сидишь с вытянутыми вперед ногами, а сзади — с высоко задранными коленями. Хотя Hover H5 в этом отношении все же ближе к какой-то золотой середине. Мне удалось с моим ростом в 186 см устроиться за рулем на семь баллов из десяти. Была бы подушка кресла подлиннее да регулировка руля по вылету — поставил бы «9».


Никаких регулировок для задних пассажиров не предусмотрено, но места для ног много

К заднему дивану нашлись у меня свои претензии. Можно было предусмотреть регулировку угла наклона спинки, но ее нет. Жаль. Но спасибо за подлокотник с подстаканниками и розетку на 220 В на консоли между передними креслами. Вторая претензия более существенная. Несмотря на долгое пыхтение, мне так и не удалось установить сзади детское кресло с креплениями isofix. Петли оказались установлены слишком узко и никак не совпадали с фиксаторами кресла. Возможно, проблема именно в модели моего кресла. Не берусь утверждать, что у всех фиксаторы расположены на одинаковой ширине.

Багажник у Haval H5 большой — 810 литров в обычном состоянии и больше двух кубометров при сложенных спинках задних сидений. Никакого подполья в багажнике нет, зато такелажных петель и крючков разбросано в избытке. Запасное колесо хранится снаружи, под днищем. Обычно такое решение критикуют, мол, будет забрызгиваться грязью.



Вообще интерьер Haval H5 не вызывает ни восхищения, ни разочарования. Он ожидаемо прост, в меру комфортен. Нет особых претензий к эргономике. Все сходу ясно-понятно. За почти три дня тест-драйва меня раздражала только одна вещь — это работа блокировки замков. Трогаешься с места и едешь — все привычно, замки автоматически блокируются. Но вот если останавливаешься и, не заглушив двигатель, хочешь открыть дверь — ничего не получится. Чтобы разблокировать замок, нужно нажать клавишу на двери. Тянуть ручку бесполезно. Раз за разом я забывал об этой особенности и чертыхался.

Тихо едет


Для рамного внедорожника Haval H5 вполне неплох на асфальтовых дорогах — у него неплохая звукоизоляция и умеренные крены в поворотах

Для начала попробую оценить возможность перемещаться на Haval H5 в обычных трассово-городских режимах. Удивительное дело, но этот рамный внедорожник способен вполне комфортно ездить по асфальту. У него умеренные крены в поворотах, внятное рулевое управление и неплохая стабильность на прямой. Звукоизоляция приличная, мотор хорошо слышно только при интенсивных разгонах.

Но с удобством управления тягой есть вопросы. У двигателя нет важного для работы на внедорожнике качества — уверенной тяги с самых «низов». Турбомотор любит высокие обороты, и начинает выдавать приличную тягу только с 2500 об/мин. Впрочем, на асфальте это не так уж сильно и мешает, тем более на первых двух передачах получается уверенно стартовать. Но при переключении на третью есть небольшое «просаживание» по оборотам, и темп разгона снижается.


Несмотря на то, что я уже восемь лет езжу на «автомате», да и 99% тестовых машин тоже двухпедальные, «механика» Haval H5 порадовала тем, что к ней практически не пришлось приспосабливаться. Привод сцепления информативный, четкость включения передач хорошая. Сел-поехал.

На трассе Haval H5 способен легко и непринужденно передвигаться на разрешенных ПДД даже 120 км/ч. При этом на тахометре будет чуть больше 2000 оборотов. Но для уверенных обгонов нужно не лениться переключаться на одну, а то и две передачи вниз. Звукоизоляция на высокой скорости может и не эталонная, но вполне достаточная, чтобы без напряжения общаться с пассажирами.

Подвеска Haval H5 практически совсем не замечает мелкие стыки на асфальте, но вздрагивает неподрессоренными массами на ямах с острыми краями. Пролетать трамвайные пути можно безболезненно, но перед спящими полицейскими лучше притормозить. Если передняя двухрычажная подвеска проходит их на ура, то задний мост «взбрыкивает».

«Рамник» — сила!


Как это обычно бывает с рамными внедорожниками, большинство претензий к автомобилю улетучиваются, как только ты съезжаешь с асфальта. Начинается безудержное веселье и поиски приключений на все четыре колеса.

Передний мост в автомобиле можно включать на ходу, а вот понижающий ряд активируется только при полной остановке и выжатой педалью сцепления. С включением полного привода автоматически отключается система стабилизации. Опытным путем удалось установить, что на верхнем ряду «раздатки» остается задействованной противобуксовочная система, которая имитирует электронную блокировку дифференциалов. А вот после включения «понижайки» отключается и она.


Глубина преодолеваемого брода у Haval H5 — 750 мм

Недалеко от Минска мне удалось найти сносную трассу через леса-поля, вполне подходящую для оценки внедорожных возможностей. Колеи, ямы, брод, песок, торф — удалось проехать едва ли не по всем видам слабонесущих поверхностей.

Практически по всем «препятствиям» Haval H5 передвигается с уверенностью танка. Чтобы «пробить» подвеску — надо очень постараться. Поэтому там, где есть риск застрять — едешь ходом. К такой манере преодоления препятствий вынуждает еще и отсутствие механической блокировки хотя бы в заднем мосту. С диагональным вывешиванием Haval H5 справляется только в режиме обычного полного привода, да и то не слишком уверенно. Если же вывесить два колеса при включенной понижающей передаче — пиши пропало. Поэтому еще раз — выезды из колеи и прочие подобные препятствия нужно брать хорошим ходом.


Просто поддай газку. Из таких ситуаций Haval H5 выбирается легко. Главное — не сесть на раму

Но надо помнить еще о двух ограничивающих факторах. Первый: в наследие от Opel Frontera этому внедорожнику достались поперечины под днищем на раме. В колее они играют роль отвала, нагребая перед собой грунт. Второй: уж совсем странным показалось отсутствие в заводском оснащении металлической защиты двигателя. В Haval H5 она пластиковая. И это неуместно на рамном внедорожнике, который явно рассматривают не в качестве городского автомобиля.


Но даже несмотря на это, Haval H5 остается весьма серьезным «проходимцем». А уж если озаботиться выбором шин с уклоном на внедорожные возможности, то он на 100% сможет удовлетворить тягу к приключениям.

Отряхивая грязь


В самом начале я говорил о том, что Haval H5 должен бросить вызов УАЗ Patriot. Как ни крути, частные лица его тоже покупают, хоть и в небольших количествах. Когда нужен крепкий и проходимый рамный внедорожник — альтернативы среди новых автомобилей до сих пор не было. Теперь есть. При этом Haval H5 дает 6-летнюю гарантию на сквозную коррозию. На российском заводе марки стальные кузовные детали проходят двухстороннюю обработку горячей оцинковкой. Но сейчас о другом…


На российских форумах, где обсуждают новый Haval H5, много людей высказывают мысль о том, что Haval H5 может стать реальной альтернативой… Renault Duster! И это мне показалось не лишенным смысла. Но только для тех, кто рассматривает Duster именно в качестве недорогого и выносливого внедорожника. В этой ипостаси он, безусловно, хорош. Haval H5 не так универсален — все же в городской толчее он менее удобен — но запас прочности при регулярных поездках вне асфальта у рамного внедорожника явно повыше. Да и салон просторнее и вместительнее.

Нам запомнилось


Пластиковая защита двигателя на рамном внедорожнике — это моветон

Домкрат только похож на гидравлический. На самом деле он механический

Под правой подушкой заднего дивана спрятаны баллонный ключ и ручки домкрата…

… а под левой — нехитрый набор инструментов и буксировочный крюк. Кстати, я таки не нашел в переднем бампере отверстия, куда его можно закрутить

Камера заднего вида имеет траекторные подсказки. Разрешение картинки приемлемое

В ногах у задних пассажиров есть розетка на 220 В

Дверь багажника открывается на небольшую высоту. С ростом 180 см приходится наклоняться

Задние двери открываются на небольшой угол

Режимы «раздатки» переключаются кнопками

Рычаг механической коробки передач имеет небольшие ходы и внятные фиксации

Разъем USB спрятан в центральном боксе-подлокотнике. Жаль, что у него нет охлаждения

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Haval H5

Рабочий объем, см3

 1997

Максимальная мощность, л. с.

 150

Максимальный крутящий момент, Нм

 250

Максимальная скорость, км/ч

 180

Разгон с 0 до 100 км/ч, с

 н.д.

Расход топлива, л/100 км (средний)

 8,9

Длина, мм

 4650
Ширина, мм 1800

Высота, мм

 1745

Колесная база, мм

 2700

Клиренс, мм

 204

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Теги: Минск
 
 
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Не успел Haval H5 появиться на белорусском рынке, как мы схватили его для вдумчивого тест-драйва. Нужен ли в век кроссоверов суровый рамный внедорожник?
 
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