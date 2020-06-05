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Вакансия за $2,3 тыс. в месяц: 2 раза в день нажать на выключатель

05.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пожизненную вакансию за $2,3 тыс. в месяц предлагают претендентам из разных стран в шведском городе Гетеборг.

По замыслу авторов этого проекта под названием «Вечная занятость», он должен привлечь внимание к растущему в обществе неравенству. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Работа состоит в том, чтобы один раз в день включить и выключить свет на железнодорожной станции Korsvägen, а заодно утром и вечером в определенное время отметить свой приход на работу и уход домой. Остальное время можно заниматься чем хочешь. Станцию Korsvägen достроят только в 2026 году, так что у претендентов есть время для подачи заявок, пишет myfin.by

Авторы проекта - художники Симона Голдина и Якоба Сеннебю - этим арт-экспериментом хотят обратить внимание на социальное неравенство и то, что инвестированный капитал растет быстрее, чем зарплата работников.


Деньги на проект выделили Шведский художественный совет и Управление транспортом. Они сформировали специальный фонд в $650 тыс. Зарплату $2,3 тыс. в месяц готовы платить в течение 120 лет. Работник может уволиться в любой момент или остаться работать до конца своих дней.

Заявки прислали около 125 претендентов, в том числе из США, Тайваня, Филиппин и самой Швеции.
 
 
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Пожизненную вакансию за $2,3 тыс. в месяц предлагают претендентам из разных стран в шведском городе Гетеборг.
 
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