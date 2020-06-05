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Поберечь спину и уделить время близким. Что советует гороскоп на июнь Львам и Козерогам

05.06.2020 10:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Лето постепенно всё больше становится похоже на само себя. Появляются планы выбраться на природу и устроить пикник. Хочется также и с родными пообщаться, и на работе выделиться, и вообще всё в жизни успеть. И важно всё это сделать вовремя, а с правильным выбором момента может подсказать гороскоп. Итак, что нужно знать про июнь Львам и Козерогам?

Львы

Здоровье

Представителям пятого знака Зодиака рекомендуется поберечь спину. Даже если Львы затеяли переезд, ремонт или какую-либо ещё тяжёлую работу, нельзя забывать об отдыхе. Также советуется воспользоваться всеми преимуществами лета для укрепления здоровья: плавайте, катайтесь на велосипеде, играйте в пляжный волейбол и так далее.

Работа

На работе у Львов будет всё стабильно. Представители пятого знака Зодиака уже давно освоились на рабочем месте, оптимизировали рабочий процесс и теперь благополучно справляются со своими обязанностями. Если же волей случая придётся выполнить дополнительную работу, сильно грустить не стоит – вероятно, за неё будет полагаться премия или иное денежное вознаграждение.

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Любовь

Семейным Львам пора уделить внимание второй половинке. Прогуляйтесь вместе в парке, посмотрите вечерком фильм, просто поговорите. Всё это поможет укрепить и без того крепкие отношения. В случае свободных Львов всё зависит от их желания. Если представители данного знака Зодиака захотят привнести в жизнь романтику – у них получится. А если спокойно проведут время за просмотром сериалов и компьютерными играми, то чудес ожидать не стоит.

Козероги

Здоровье

У представителей десятого знака Зодиака в июне со здоровьем всё будет хорошо. Обострение давних болячек, как и получение новых, – не ожидаются. Так что Козероги могут наслаждаться летом изо всех сил. И гороскоп рекомендует не забывать высыпаться.

Работа

На работе у Козерогов наступит время подводить итоги. Ещё раз оцените, насколько хорошо сделаны проекты, и если ничто не вызывает нареканий, то завершайте их и начинайте строить планы на будущее. В целом никаких потрясений на работе в июне у представителей десятого знака Зодиака не прогнозируется.

Любовь

Семейным Козерогам гороскоп напоминает – мир в семье дороже выигранного спора. Это вовсе не значит, что представители данного знака Зодиака должны всегда уступать. Нет. Нужно найти разумный компромисс после того, как обе стороны назовут свои аргументы. У свободных Козерогов в июне ожидается встреча с интересным человеком, которая может перерасти в бурный роман.

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Лето постепенно всё больше становится похоже на само себя. Появляются планы выбраться на природу и устроить пикник. Хочется также и с родными пообщаться, и на...
 
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