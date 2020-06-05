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Золотовалютные резервы Беларуси продолжают подтаивать

05.06.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ru.dreamstime.com

По данным Нацбанка, на 1 июня международные резервные активы Беларуси составили 7,879 млрд долларов.

Напомним, что на 1 января этого года золотовалютные резервы Беларуси составляли рекордные 9,4 млрд долларов. Однако далее началось снижение.

За май ЗВР снизились на 3,7 млн долларов (после роста в апреле на 96,4 млн).

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на текущий год, объем ЗВР на 1 января 2021 года не должен опуститься ниже 7,3 млрд долларов в эквиваленте.

 
 
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По данным Нацбанка, на 1 июня международные резервные активы Беларуси составили 7,879 млрд долларов.
 
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