Золотовалютные резервы Беларуси продолжают подтаивать

Источник материала: Ежедневник

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По данным Нацбанка, на 1 июня международные резервные активы Беларуси составили 7,879 млрд долларов.

Напомним, что на 1 января этого года золотовалютные резервы Беларуси составляли рекордные 9,4 млрд долларов. Однако далее началось снижение.

За май ЗВР снизились на 3,7 млн долларов (после роста в апреле на 96,4 млн).

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на текущий год, объем ЗВР на 1 января 2021 года не должен опуститься ниже 7,3 млрд долларов в эквиваленте.