Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов

Источник материала: ОНТ

Жительница графства Кент (Англия) смогла похудеть на 76 килограммов, о чем рассказывает Daily Mail.

В 2015 году британка весила 140 кг. Тогда женщина перенесла операцию по желудочному шунтированию. Размер органа был сокращен на 80%.

После выписки из больницы англичанка вступила в беговой клуб и начала стараться совершать регулярные пробежки. С тех пор ей покорились несколько полумарафонов. Женщина похудела до 64 кг и удерживает этот вес.





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