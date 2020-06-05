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Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов

05.06.2020 11:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов

Жительница графства Кент (Англия) смогла похудеть на 76 килограммов, о чем рассказывает Daily Mail.

В 2015 году британка весила 140 кг. Тогда женщина перенесла операцию по желудочному шунтированию. Размер органа был сокращен на 80%.

После выписки из больницы англичанка вступила в беговой клуб и начала стараться совершать регулярные пробежки. С тех пор ей покорились несколько полумарафонов. Женщина похудела до 64 кг и удерживает этот вес.


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Жительница графства Кент (Англия) смогла похудеть на 76 килограммов, о чем рассказывает Daily Mail. В 2015 году британка весила 140 кг. Тогда женщина перенесла операцию по...
 
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