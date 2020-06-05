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Минэнерго Беларуси направило «Газпрому» письмо в расчете на конструктивный диалог

05.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь рассчитывает на конструктивный диалог с Министерством энергетики России и компанией «Газпром» по вопросам, касающимся поставок природного газа.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Там отметили, что в начале июня Минэнерго направило письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру, в котором обозначило ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также предложения по их обсуждению. В частности, обсуждению подлежат условия поставок газа в 2020 г. и методика ценообразования на газ с 1 января 2021 г.

Белорусское ведомство также проинформировало о возникновении между некоторыми субъектами хозяйствования разногласий по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности. Речь идет о ГПО «Белтопгаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».


Чтобы урегулировать возникшие разногласия, как подчеркнули в Минэнерго, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» необходимо предоставить в ГПО «Белтопгаз» методику, по которой будет определена фактическая среднемесячная теплота сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством республики.

«Министерство энергетики Республики Беларусь со своей стороны готово обеспечить оперативное рассмотрение данной методики ГПО «Белтопгаз», — говорится в сообщении.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь рассчитывает на конструктивный диалог с Министерством энергетики России и компанией «Газпром» по вопросам, касающимся поставок природного газа.
 
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