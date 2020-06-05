Минск предлагает Москве обсудить цены на газ «с учетом его калорийности»

Источник материала: Ежедневник

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Разногласия между странами по поводу цен на поставляемый в Беларусь российский газ сохраняются.

Министерство энергетики Беларуси направило письмо в "Газпром", в котором обозначило «ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года".

В послании констатируется, что разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности возникли между ГПО «Белтопагаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь.

Чтобы урегулировать эти разногласия, Минэнерго Беларуси предлагает ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» предоставить в ГПО «Белтопгаз» «методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси».