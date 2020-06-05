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Необычное поле появилось под Несвижем: здесь будут работать почти 5000 солнечных батарей

05.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Необычное поле появилось под Несвижем: здесь будут работать почти 5000 солнечных батарей

В Несвижском районе появилась гелиоустановка.

Почти 5000 солнечных батарей будут работать практически в автоматическом режиме и вырабатывать в день до 1,5 мегаватт, сообщает телеканал СТВ. И этого хватит на снабжение энергией в течение месяца свыше 300 квартир. Проект реализован с привлечением иностранных инвестиций.

 

Необычное поле появилось под Несвижем: здесь будут работать почти 5000 солнечных батарей

Необычное поле появилось под Несвижем: здесь будут работать почти 5000 солнечных батарей

Источник: www.ctv.by


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В Несвижском районе появилась гелиоустановка. Почти 5000 солнечных батарей будут работать практически в автоматическом режиме и вырабатывать в день до
 
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