Необычное поле появилось под Несвижем: здесь будут работать почти 5000 солнечных батарей

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском районе появилась гелиоустановка.

Почти 5000 солнечных батарей будут работать практически в автоматическом режиме и вырабатывать в день до 1,5 мегаватт, сообщает телеканал СТВ . И этого хватит на снабжение энергией в течение месяца свыше 300 квартир. Проект реализован с привлечением иностранных инвестиций.









Источник: www.ctv.by