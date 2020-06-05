В Несвижском районе появилась гелиоустановка.
Почти 5000 солнечных батарей будут работать практически в автоматическом режиме и вырабатывать в день до 1,5 мегаватт, сообщает телеканал
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Необычное поле появилось под Несвижем: здесь будут работать почти 5000 солнечных батарей
05.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
В Несвижском районе появилась гелиоустановка.
Почти 5000 солнечных батарей будут работать практически в автоматическом режиме и вырабатывать в день до 1,5 мегаватт, сообщает телеканал
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В Несвижском районе появилась гелиоустановка. Почти 5000 солнечных батарей будут работать практически в автоматическом режиме и вырабатывать в день до
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