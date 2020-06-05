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Страны ЕС обсудят подготовку к открытию своих границ

05.06.2020 11:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страны ЕС обсудят подготовку к открытию своих границ

Страны Евросоюза сегодня будут обсуждать подготовку к открытию своих границ. В Брюсселе конкретику пока не представили, но обозначили принципы: всё должно происходить скоординированно.

Пока что предполагаемая дата снятия полного запрета на въезд жителей третьих стран в ЕС – 15 июня. Однако, например, в Литве не исключают, что внешние границы сообщества будут закрыты еще до конца июня. Внутренние же границы уже открываются. В Италии разрешили въезд туристов для стран Евросоюза и Шенгенской зоны, а также для Великобритании. Границы открылись и между прибалтийскими странами.

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Страны Евросоюза сегодня будут обсуждать подготовку к открытию своих границ. В Брюсселе конкретику пока не представили, но обозначили принципы: всё должно...
 
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