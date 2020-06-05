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На автобане в Германии насмерть сбили дальнобойщика из Беларуси
Источник материала: Tut.by
В Германии неустановленный водитель насмерть сбил белорусского дальнобойщика и скрылся с места аварии,
Инцидент произошел в ночь на 30 мая на автобане А2 вблизи города Гельзенкирхен. Здесь обнаружили тело мужчины с признаками наезда автотранспортом. Полицейские выяснили, что погибший — 29-летний дальнобойщик из Беларуси. Его грузовик нашли на стоянке для отдыха.
Сейчас полицейские изучают записи с установленных неподалеку камер, чтобы установить автомобиль, который совершил наезд.
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Полицейские изучают записи с установленных неподалеку камер, чтобы установить автомобиль, который совершил наезд.
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