На автобане в Германии насмерть сбили дальнобойщика из Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Германии неустановленный водитель насмерть сбил белорусского дальнобойщика и скрылся с места аварии, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел в ночь на 30 мая на автобане А2 вблизи города Гельзенкирхен. Здесь обнаружили тело мужчины с признаками наезда автотранспортом. Полицейские выяснили, что погибший — 29-летний дальнобойщик из Беларуси. Его грузовик нашли на стоянке для отдыха.

Сейчас полицейские изучают записи с установленных неподалеку камер, чтобы установить автомобиль, который совершил наезд.