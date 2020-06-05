Выбираем карусель на детскую кроватку

Источник материала: Tut.by



Появление в семье новорожденного наполняет жизнь новыми событиями и обязанностями. Первое время малышу нужна только еда и сон. Когда взгляд маленького человечка начинает фокусироваться, привлечь его внимание можно каруселью с вращающимися игрушками. Проект TAM.BY расскажет, как выбрать детский мобиль на кроватку, какая модель удобна в использовании.

Первая игрушка



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Дети в возрасте от 1,5 месяца начинают интересоваться окружающим их миром. Тогда самое время прикрепить к бортику кровати крутящуюся пеструю «вертушку». Вешают ее так, чтобы она была на высоте 35−50 см от лежащего малыша.

Детские магазины в Минске предлагают разные варианты мобилей. Дабы не потеряться в многообразии ассортимента музыкальных каруселей, необходимо обладать информацией о первой игрушке для ребенка.

Самой простой, а значит бюджетной, моделью считаются механические карусели. У нее отсутствуют батарейки, поэтому заводить надо вручную, что не всегда удобно. Из динамика звучит только одна мелодия, к тому же заводной механизм часто не ремонтируется.

Электронный мобиль — усовершенствованный вариант. Такая детская карусель на кроватку питается от батареек. В программе — набор скоростей вращения, несколько мелодий. Завод на 25−30 минут. В комплектацию входит пульт, поэтому управлять устройством можно на расстоянии, не рискуя разбудить уснувшего младенца. Последние разработки оснащены встроенным ночником, дающим рассеянный свет. Модификации дают возможность проектировать на потолок светящиеся фигурки. Однако если выбрать детский мобиль на кроватку с такими «наворотами», то стоить он будет дороже.

Карусели на кроватку представлены и набором обычных фигурок, подвешенных за собственные крепления. Раскручивают их вручную.

Учтите важные советы



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Первый момент, который нужно взять на вооружение — цвет. Не стоит отдавать предпочтение режущему глаза, очень яркому оттенку. Лучше возьмите мягкие кремовые, нежно-зеленые, голубые цвета с небольшими красочными деталями.

Затем — тип игрушек. Мягкие — более безопасные, но требуют частой стирки и чистки. Текстильные — дают младенцу приятные тактильные ощущения, но за ними тоже требуется тщательный периодический уход. Пластмассовые — легче чистятся, со временем их можно заменить, а еще с ними можно играть без всяких ограничений.

Прослушайте весь музыкальный ряд. Лучше подобрать мелодии, где слышатся классические медленные мелодии или звуки природы, которые не раздражают. Подыщите игрушку, оборудованную регулятором громкости с возможностью полного отключения музыки.

Осмотрите крепление. На нем должны отсутствовать выступающие острые детали. Ведь от этого элемента зависит безопасность малыша. Подберите универсальный тип крепежа, тогда модель можно прикрепить и к коляске, к манежу.

Осмотрите тип завода. Найдите подходящий вариант: механический либо ручной. От длительности работы приспособления зависит время засыпания ребенка. За 5 минут кроха не уснет, поэтому время звучания должно быть до 30 минут.

Пульт управления удобен, но не является решающим фактором. Желательно, чтобы фигурки вращались, тогда ребенок засыпает быстрее. А если в конструкции предусмотрен ночник, то использовать его можно даже после потери интереса малышом к устройству по мере взросления.

Как выбрать детский мобиль на кроватку? Просто следуйте рекомендациям. Вы убедитесь, что карусель на кровать достаточно полезная и нужная вещь, благодаря которой у мамы будет немного свободного времени.