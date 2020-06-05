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Белорусы 5 июня смогут увидеть «земляничную Луну»

05.06.2020 11:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Земляничная Луна» взойдёт 5 июня над Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При условии хорошей погоды полутеневое лунное затмение можно будет наблюдать во всех уголках страны.

Белорусы 5 июня смогут увидеть «земляничную Луну»

Оно продлится 3 часа 23 минуты. Впрочем, астрономы отмечают, что происходящее в небе трудно будет заметить невооружённым глазом.

Белорусы 5 июня смогут увидеть «земляничную Луну»

Степень падения яркости одного из краёв лунного диска при пересечении земной полутени будет ничтожно мала.

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Новости Беларуси. «Земляничная Луна» взойдёт 5 июня над Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При условии хорошей погоды полутеневое лунное...
 
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