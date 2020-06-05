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Белорусы 5 июня смогут увидеть «земляничную Луну»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Земляничная Луна» взойдёт 5 июня над Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При условии хорошей погоды полутеневое лунное затмение можно будет наблюдать во всех уголках страны.
Оно продлится 3 часа 23 минуты. Впрочем, астрономы отмечают, что происходящее в небе трудно будет заметить невооружённым глазом.
Степень падения яркости одного из краёв лунного диска при пересечении земной полутени будет ничтожно мала.
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Новости Беларуси. «Земляничная Луна» взойдёт 5 июня над Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При условии хорошей погоды полутеневое лунное...
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