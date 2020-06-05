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С какой скоростью нужно двигаться по дорогам Минска, чтобы быть на «зелёной волне»
Источник материала: СТВ
Скорость и упорядоченность движения автотранспорта на улицах Минска отчасти регулирует «зеленая волна». Какие еще разработки готовит ГАИ, рассказываем в программе
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
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Скорость и упорядоченность движения автотранспорта на улицах Минска отчасти регулирует «зеленая волна». Какие еще разработки готовит ГАИ, рассказываем в...
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