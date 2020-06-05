Когда начнут косить газоны? Ответы на эти и другие вопросы кобринчан о благоустройстве города и района рубрике “Вопрос-ответ”

Источник материала: Кобринский вестник





На «горячую линию» «КВ» поступили вопросы, касающиеся благоустройства и озеленения. Для их разрешения мы пригласили к разговору начальника участка «Зеленхоз» КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» Виталия ПЕРЕХОДА:

– С приходом весны жители многоэтажек всё чаще задают вопрос: когда возле их домов начнут косить газоны?

– Покос травы ведётся по мере её роста, но не реже 1 раза в месяц. Улицы приводят в порядок в зависимости от категории. В первую очередь косьба выполняется на центральных и основных улицах, затем приступаем к обкашиванию дворовых территорий. В данный момент ведётся покос травы в районе бывшего военного городка. Следующие на очереди – дворы домов по ул. Ленина, Пушкина, Жукова, Советской, Дзержинского. Площадь обслуживаемых зеленхозом территорий, в том числе и в сельской местности, составляет более 100 га. К работам привлечены 9 человек, в их распоряжении 10 мотокос и 3 самоходные косилки. Покос ведётся ежедневно, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в особо напряжённых ситуациях специалисты работают и по субботам.

– Состояние придомовых территорий блокированных жилых домов в сельской местности также вызывает немало нареканий. Как ведутся работы по их благоустройству?

– Если дом на балансе местного хозяйства, то работы выполняются силами собственника. Если же здание находится на балансе КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ», то работы по обкашиванию таких придомовых территорий осуществляются нашими специалистами по графику не реже 1 раза в месяц.

– Владельцу дома в частном секторе в силу преклонного возраста сложно обслуживать свою придомовую территорию. Может ли он воспользоваться услугами ваших специалистов?

– Если речь идёт о покосе травы на придомовых территориях в частном секторе, то участок «Зеленхоз» КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» оказывает такие услуги. Об условиях их получения заказчик может узнать по телефонам: +375(29)726-37-63, 8(01642) 6-38-10.

– Одна из наших читательниц рассказала, что много лет подряд покупала цветы и рассаду в зеленхозе, и интересовалась, занимается ли сегодня КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» их выращиванием?

– В отапливаемых теплицах зеленхоза (ул. Пролетарская, 183) выращивается рассада цветов, в неотапливаемых растут редис, огурцы, помидоры, в открытом грунте – лук, капуста, в том числе и для реализации. В данный момент пользуется спросом у населения рассада многолетних и однолетних цветов, клубники, а также кустарники лиственные и вечнозелёные, которые выращиваются в питомнике в аг. Городец. Цветы на срез для составления букетов мы пока не реализуем.

Вопросы задавала Жанна ЕЛИЗАРОВА.