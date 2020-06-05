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В Беларусь незаконно «проникли» 500 попугаев
05.06.2020 12:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: gpk.gov.by
Два гражданина Украины пытались провезти пернатых в Беларусь.
3 июня на участке пограничного поста «Боровое» мозырские пограничники задержали двух граждан Украины без документов, которые нарушили государственную границу и незаконно переместили в Беларусь около 500 особей попугаев различных видов, сообщили в Госпогранкомитете.
Задержанные помещены в ИВС Лельчицкого РОВД. Попугаев же доставили в ветслужбу, а потом передали сотрудникам таможни.
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Два гражданина Украины пытались провезти пернатых в Беларусь.
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