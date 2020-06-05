В Беларусь незаконно «проникли» 500 попугаев

Источник материала: Ежедневник

фото: gpk.gov.by

Два гражданина Украины пытались провезти пернатых в Беларусь.

3 июня на участке пограничного поста «Боровое» мозырские пограничники задержали двух граждан Украины без документов, которые нарушили государственную границу и незаконно переместили в Беларусь около 500 особей попугаев различных видов, сообщили в Госпогранкомитете.

Задержанные помещены в ИВС Лельчицкого РОВД. Попугаев же доставили в ветслужбу, а потом передали сотрудникам таможни.