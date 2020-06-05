ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси снижаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

05.06.2020 12:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси снижаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

В Беларуси снижаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Мониторинг атмосферного воздуха проводится Белгидрометом в 19 промышленных городах страны, включая областные центры. Регулярными наблюдениями охвачены территории, на которых проживает 87% населения. "Результаты наблюдений позволяют сделать вывод, что картина состояния атмосферного воздуха большинства городов достаточно благополучна. Доля периодов с неудовлетворительным качеством воздуха незначительна. В стране проводится планомерная работа по сокращению выбросов, в том числе за счет мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации газоочистных установок. Суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников за 2019 год составляют 1230,9 тыс. т, что на 2,2% меньше уровня 2015 года и на 7% - уровня 2010 года", - сказал Андрей Худык.

В последние годы прослеживается тенденция к снижению среднегодовых концентраций специфических загрязняющих веществ в некоторых городах. По сравнению с 2015 годом содержание сероводорода в воздухе Полоцка понизилось на 17%, Новополоцка - на 25%, Мозыря - на 33%. Наблюдается тенденция снижения среднегодовых концентраций фенола в воздухе Гомеля - на 78%, Минска - на 60%, Могилева - на 59%, Новополоцка - на 39%, Полоцка - на 33%. Уровень загрязнения воздуха сероуглеродом в Могилеве понизился на 50%.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы по-прежнему вносит транспорт. По данным за 2019 год, доля мобильных источников в общем объеме выбросов по стране составляет 63%, а в Минске - 88%. "Доля выбросов от мобильных источников сократилась с 69% в 2012 году до 63% в 2019-м", - обратил внимание министр.

С 2016 года в стране реализуется только топливо, соответствующее экологическому классу К5. Белорусские производители освоили выпуск техники, соответствующей экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6. Существенно обновлены транспортные парки. Активно развивается пассажирский электротранспорт - электробусы, троллейбусы, трамваи и электропоезда. Имеются инновационные разработки по электромобилям, созданы условия для использования этого вида транспорта. "Развитие электротранспорта способствует сокращению выбросов не только загрязняющих веществ, но и парниковых газов", - подчеркнул Андрей Худык.

Кроме того, выполняется принятый правительством в 2019 году план мероприятий по реализации положений Парижского соглашения. Утверждены стратегии адаптации лесного и сельского хозяйства Беларуси к изменению климата до 2050 года, принимаются планы по смягчению его последствий на местном уровне. Планом также предусмотрена разработка стратегии долгосрочного развития Беларуси с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 года, в котором будут предусмотрены меры в сфере выработки тепловой и электрической энергии, в промышленном, транспортном, строительном и жилищно-коммунальном секторах.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Беларуси снижаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что это было? Посмотрите, как мужчина выгуливает на поводке летящего гуся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика