﻿ До или после еды? Как правильно есть фрукты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

До или после еды? Как правильно есть фрукты

05.06.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

До или после еды? Как правильно есть фрукты

Одни советуют нам есть фрукты после еды, другие перед едой. Но как всё же поступать правильно? Оказывается, что всё индивидуально и зависит от многих факторов. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

1. Люди с плохим пищеварением и пониженной кислотностью

Таким людям употреблять фрукты следует примерно за 30 минут до еды. Дело в том, что фруктовые кислоты помогают вырабатываться желудочному соку. Это оказывает положительное влияние на пищеварение. К слову, фрукт, который никак не влияет на кислотность - это дыня. Употреблять её можно за полтора часа до еды. Также дыня содержит большое количество клетчатки. Это оказывает положительный эффект на пищеварение.

2. Люди с повышенной кислотностью

Особенно аккуратными таким людям следует быть с вишней и смородиной. От кислых яблок нужно вовсе отказаться. Употребляйте фрукты через полчаса после приёма пищи. Таким образом фруктовые кислоты не смогут повысить уже существующую кислотность в желудке до опасного уровня. Если вы не будете следовать данному правилу, то у вас может развиться гастрит и даже язва желудка.

3. Люди с нормальным и здоровым пищеварением 

Если человек абсолютно здоров и не имеет проблем с желудочно-кишечным трактом, то есть фрукты можно в перерывах между завтраком и обедом, а также между обедом и ужином. Так, вы сможете спокойно себе позволить съесть клубнику через час-два после завтрака или обеда. При этом здоровый человек не почувствует никакого дискомфорта. 

фото: foodandmood.com.ua

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одни советуют нам есть фрукты после еды, другие перед едой. Но как всё же поступать правильно? Оказывается, что всё индивидуально и зависит от многих факторов....
 
Новости дня
Новости разные
 
12-й тур «Беларусбанк – Высшей лиги» по футболу. Расписание матчей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика