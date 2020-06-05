До или после еды? Как правильно есть фрукты

Источник материала: ОНТ

Одни советуют нам есть фрукты после еды, другие перед едой. Но как всё же поступать правильно? Оказывается, что всё индивидуально и зависит от многих факторов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

1. Люди с плохим пищеварением и пониженной кислотностью

Таким людям употреблять фрукты следует примерно за 30 минут до еды. Дело в том, что фруктовые кислоты помогают вырабатываться желудочному соку. Это оказывает положительное влияние на пищеварение. К слову, фрукт, который никак не влияет на кислотность - это дыня. Употреблять её можно за полтора часа до еды. Также дыня содержит большое количество клетчатки. Это оказывает положительный эффект на пищеварение.

2. Люди с повышенной кислотностью

Особенно аккуратными таким людям следует быть с вишней и смородиной. От кислых яблок нужно вовсе отказаться. Употребляйте фрукты через полчаса после приёма пищи. Таким образом фруктовые кислоты не смогут повысить уже существующую кислотность в желудке до опасного уровня. Если вы не будете следовать данному правилу, то у вас может развиться гастрит и даже язва желудка.

3. Люди с нормальным и здоровым пищеварением

Если человек абсолютно здоров и не имеет проблем с желудочно-кишечным трактом, то есть фрукты можно в перерывах между завтраком и обедом, а также между обедом и ужином. Так, вы сможете спокойно себе позволить съесть клубнику через час-два после завтрака или обеда. При этом здоровый человек не почувствует никакого дискомфорта.

фото: foodandmood.com.ua

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram